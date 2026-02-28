Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhछिंदवाड़ा

व्यूज और फॉलोअर्स के चक्कर में कहीं आप न बन जाए अपराधी, इस खबर से लें सबक!

MP News: छिंडवाड़ा में एक युवक ने व्यूज और फेम के लिए इलाके में बच्चा चोर गिरोह की खबर को सोशल मीडिया पर अप्लोड कर दिया जिसका परिणाम ये हुआ कि युवक को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 28, 2026, 11:05 PM IST
chhindwara news
chhindwara news

Chhindwara News: आज के दौर में सोशल मीडिया पर वायरल होने, फॉलोअर्स बढ़ाने और हजारों लाइक्स की आड़ में लोग कुछ भी कर बैठते हैं, बिना ये  सोचे कि इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है. कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के छिंडवाड़ा से सामने आया है जिसे सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे. दरअसल यहां एक युवक ने व्यूज और फेम के लिए इलाके में बच्चा चोर गिरोह की खबर को सोशल मीडिया पर अप्लोड कर दिया जिसका परिणाम ये हुआ कि युवक को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

फेमस होने की ये कैसी ट्रिक
मामला जिला के कुंडीपुरा थाना क्षेत्र का है. जहां युवक ने महज कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए ऐसा रास्ता चुना जिससे वो सीधे पुलिस की गिरफ्त में जा पहुंचा. युवक को लगा कि इलाके में बच्चा चोर गिरोह की झूठी खबर फैलाने से इलाके में दहशत होगा लोग सतर्कता फैलान के नाते ज्यादा से ज्यादा रील को शेयर करेंगे जिससे उसके व्यूज बढंगें. हालांकि युवक की फेमस होने की सारी प्लानिंग प्लॉटिंग उसी पर भारी पड़ गई. 

हजारों व्यूज भी मिले लेकिन
आरोपी युवक की पहचान पारस इवनाती के रूप में हुई है जिसने प्रदेश के वर्तमान हालातों का फायदा उठाकर इंस्टा पर रील अप्लोड कर दी. कई दिनों से प्रदेश के अलग-अलग कोनों से बच्चा चोर गिरोह की खबर सुर्खियों में बनी हुई थी जिसका पारस ने पूरा फयदा उठाया और गांव की शांति भंग कर डाली. युवक के फेक रील पर उसे हजारों व्यूज भी मिल गए थे, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को लगी उन्होंने फौरन पारस को गिरफ्तार कर लिया.

युवक ने बताई सच्चाई
पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए पारस को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान पारस ने बताया कि उसने ये सब कुछ वायरल होने के लिए किया था. पारस ने वनगांव में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की कई वीडियो अप्लोड की जो देखते ही देखते मिनटों में वायरल होने लगा. रील की वजह से गांव के लोगों में भय का माहौल बन गया था. पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी युवक को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.

Chhindwara News

Trending news

