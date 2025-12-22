Advertisement
1 लड़का...3 लड़कियां, एमपी में महिला ने चार बच्चों को एक साथ दिया जन्म, सभी स्वस्थ्य

Chhindwara Women Birth Four Babies: मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले में एक महिला ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया है. बताया जा रहा है कि एक लड़का और तीन बच्चियां शामिल हैं. अभी अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में मां और बच्चे सुरक्षित हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 22, 2025, 05:17 PM IST
एमपी में महिला ने चार बच्चों को एक साथ दिया जन्म
एमपी में महिला ने चार बच्चों को एक साथ दिया जन्म

MP Ajab Gajab News: छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. जहां एक महिला ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया है. बताया जा रहा है कि इन चारों नवजातों में एक लड़का और तीन लड़कियां शामिल हैं. इस सामान्य डिलीवरी के बाद अस्पताल में खुशी का माहौल है. हालांकि, अभी मां और बच्चे डॉक्टरों की निगरानी में सुरक्षित हैं. पांचों की हालात भी स्थिर बताई जा रही हैं. 

वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी सतर्कता और तैयारी के साथ इस संवेदनशील प्रसव को सफलतापूर्वक कराया. ब्लॉक मेडिकल अधिकारी डॉक्टर सुरेश नागवंशी के मार्गदर्शन में सफल डिलीवरी कराई गई है. बताया जा रहा है कि महिला को पहले से ही पूरी तरह विशेष निगरानी में रखा गया था, जिससे किसी भी तरह की कोई लापरवाही न हो सके, समय रहते ही संभाला जा सके. इतना ही नहीं अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी आवश्यक चिकित्सकीय प्रोटोकॉल का पालन किया गया. 

नवजातों की सेहत पर नजर
प्रसव के दौरान महिला ने चार नवजातों को जन्म दिया है, इनमें एक लड़का और तीन लड़कियां बताई जा रही हैं. समय से पहले जन्म और कम वजन को देखते हुए, डॉक्टरों ने एहतियातन सभी नवजातों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है. डॉक्टरों का कहना है कि नवजातों की सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है, फिलहाल मां समेत चारों बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है. 

पहले भी आ चुके हैं मामले
डॉक्टर का कहना है कि यह मामला चिकित्सकीय दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण था. सही समय पर लिए गए निर्णय और अनुभवी मेडिकल स्टाफ की महेनत से सुरक्षित प्रसव संभव हो सका. डिलीवरी कराने वाली पूजा सोनी ने भी जानकारी दी, कि महिला की लगातार निगरानी की जा रही थी. उन्होंने पूरी टीम के साथ सहयोग और समन्वय को इस सफलता का कारण बताया.  बता दें कि यह कोई पहला मामला नही है. इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं. इससे पहले दमोह में 18 नवंबर को एक महिला ने तीन बच्चों को एक साथ जन्म दिया था. वहीं एक बार नवेगांव की रोराढ़ेकनी गांव की 20 साल की महिला ने लगभग 7वें महीने में सुरक्षित प्रसव किया था. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

