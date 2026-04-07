गैस की किल्लत पर भड़के लोग, खाली सिलेंडर कंधे पर उठा जनसुनवाई में पहुंचे उपभोक्ता, मचा हड़कंप

Protest Against Gas Cylinders: छिंदवाड़ा में आज जनसुनवाई के दौरान उस वक्त हैरानी भरा नजारा देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में लोग गैस सिलेंडर लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए. हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में आज उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा. लोग सीधे कलेक्टर सभा कक्ष में गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे और अपनी समस्या रखी.

उपभोक्ताओं का आरोप है कि गैस एजेंसी संचालकों ने डिलीवरी प्वाइंट तो बना दिए हैं, लेकिन वहां अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है. रसोई गैस उपभोक्ताओं का कहना है कि हम सुबह से लाइन में खड़े रहते हैं लेकिन जब हमारी बारी आती है तो सिलेंडर खत्म हो जाते है. बताया जा रहा है कि जब गैस से भरी गाड़ी डिलीवरी प्वाइंट पर पहुंचती है, तो उसमें महज 30 सिलेंडर ही होते हैं. जिससे लंबी लाइन में लगे कई उपभोक्ता खाली हाथ लौटने को मजबूर हो जाते हैं. इस मामले में खाद्य विभाग के अधिकारी गैस सिलेंडर की कमी को सिरे से नकार रहे हे और पर्याप्त मात्रा में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध होने की बात कर रहे हैं.

महिला ने बताई परेशानी

खाली गैस सिलेंडर लेकर कलेक्टर के दफ्तर पहुंची एक महिला ने बताया कि उन्होंने 21 मार्च को सिलेंडर रिफिल के लिए बुकिंग करवाई थी. एजेंसी ने उन्हें अलग-अलग तारीखें बताकर कई बार बुलाया, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिला. जब वह जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर के पास गईं, तो उन्होंने उन्हें कमरा नंबर 10 में जाने का निर्देश दिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा. अब हम ठीक उसी कमरे के बाहर बैठे हैं और अभी भी हमारे हाथ में वही खाली सिलेंडर है.

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HP गैस डिलीवरी में अव्यवस्था

छिंदवाड़ा में HP के उपभोक्ताओं को गैस डिलीवरी को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जिला आपूर्ति अधिकारी का कहना है कि गैस वितरण के लिए एक व्यापक व्यवस्था लागू की गई है. हालांकि कुछ इलाकों में कनेक्शनों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण दिक्कतें आ रही हैं. फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में तय नियमों का सख्ती से पालन करते हुए सभी को गैस वितरित की जा रही है. कुछ लोग खाली गैस सिलेंडर लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं. इस मामले की जांच की जाएगी.

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