यहां मरीजों को नहीं जरुरत डॉक्टर की! मेडिकल स्टोर बना क्लिनिक, जमीन पर लेटाकर बेखौफ लगा रहे इंजेक्शन

Chhindwara News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. 26 बच्चों की मौत के बावजूद, तामिया विकासखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी लापरवाही का एक भयानक मामला सामने आया है, जिसने जिले के हेल्थकेयर सिस्टम की पोल खोल दी है. कुर्सीढाना गांव में प्रतिमा मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां बेचने से लेकर मेडिकल स्टोर के अंदर मरीजों को फर्श पर लिटाकर इंजेक्शन लगाने तक, हर नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.

कुछ दिन पहले दी गई थी चेतावनी

कुछ दिन पहले हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने इस मेडिकल स्टोर को कड़ी चेतावनी दी थी. साफ निर्देश दिए गए थे कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवा न बेची जाए और मेडिकल एक्टिविटी न की जाए. लेकिन चेतावनियों का कोई असर नहीं हुआ और हालात वैसे ही बने हुए हैं.

जागरूकता की कमी

सबसे चिंता की बात यह है कि इलाके के आदिवासी परिवार जागरूकता की कमी के कारण इस खतरे को समझ नहीं पा रहे हैं. गलत दवा और गलत इलाज से अक्सर मरीजों की हालत बिगड़ जाती है, जिन्हें बाद में बड़ी मुश्किल से अस्पताल ले जाना पड़ता है. फिर भी, कोई भी इस लापरवाही की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है. स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता भी पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि मेडिकल संचालक के खिलाफ कई शिकायतें की गई हैं, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है.

लंबे समय से जान से खिलवाड़

बताया जा रहा है कि लंबे समय से मेडिकल संचालक गांववालों की जान से खेल रहा है. यहां दवा लेने वालों को डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं है, न ही मेडिकल संचालक के पास प्रैक्टिस की डिग्री है. कफ सिरप, इंजेक्शन और दूसरी दवाएं बिना किसी डर के बांटी जा रही हैं. शायद संचालक को खुद पता नहीं है कि वह गरीब और अनजान गांववालों की जान को किस खतरे में डाल रहा है.

