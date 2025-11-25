Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3017966
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

यहां मरीजों को नहीं जरुरत डॉक्टर की! मेडिकल स्टोर बना क्लिनिक, जमीन पर लेटाकर बेखौफ लगा रहे इंजेक्शन

Chhindwara News: छिंदवाड़ा के तामिया विकासखंड स्थित कुर्सीढाना में हेल्थ केयर में गड़बड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां के मेडिकल स्टोर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इलाज कर रहे हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 25, 2025, 04:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यहां मरीजों को नहीं जरुरत डॉक्टर की! मेडिकल स्टोर बना क्लिनिक, जमीन पर लेटाकर बेखौफ लगा रहे इंजेक्शन

Chhindwara News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. 26 बच्चों की मौत के बावजूद, तामिया विकासखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी लापरवाही का एक भयानक मामला सामने आया है, जिसने जिले के हेल्थकेयर सिस्टम की पोल खोल दी है. कुर्सीढाना गांव में प्रतिमा मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां बेचने से लेकर मेडिकल स्टोर के अंदर मरीजों को फर्श पर लिटाकर इंजेक्शन लगाने तक, हर नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.

कुछ दिन पहले दी गई थी चेतावनी
कुछ दिन पहले हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने इस मेडिकल स्टोर को कड़ी चेतावनी दी थी. साफ निर्देश दिए गए थे कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवा न बेची जाए और मेडिकल एक्टिविटी न की जाए. लेकिन चेतावनियों का कोई असर नहीं हुआ और हालात वैसे ही बने हुए हैं.

जागरूकता की कमी
सबसे चिंता की बात यह है कि इलाके के आदिवासी परिवार जागरूकता की कमी के कारण इस खतरे को समझ नहीं पा रहे हैं. गलत दवा और गलत इलाज से अक्सर मरीजों की हालत बिगड़ जाती है, जिन्हें बाद में बड़ी मुश्किल से अस्पताल ले जाना पड़ता है. फिर भी, कोई भी इस लापरवाही की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है. स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता भी पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि मेडिकल संचालक के खिलाफ कई शिकायतें की गई हैं, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

लंबे समय से जान से खिलवाड़
बताया जा रहा है कि लंबे समय से मेडिकल संचालक गांववालों की जान से खेल रहा है. यहां दवा लेने वालों को डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं है, न ही मेडिकल संचालक के पास प्रैक्टिस की डिग्री है. कफ सिरप, इंजेक्शन और दूसरी दवाएं बिना किसी डर के बांटी जा रही हैं. शायद संचालक को खुद पता नहीं है कि वह गरीब और अनजान गांववालों की जान को किस खतरे में डाल रहा है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Chhindwara Newsmp news

Trending news

Chhindwara News
मरीजों को नहीं जरुरत डॉक्टर की! मेडिकल स्टोर बना क्लिनिक, बेखौफ लगा रहे इंजेक्शन
bhopal news
'ब्राह्मण अपनी बेटी दान में न दें...', IAS अधिकारी के बयान से मचाया बवाल...
mp news
'मां' की जमीन... खून से सींची, जबलपुर में 'पेंशन' का पैसा न देने पर बेटे ने की हत्या
niwari news
शराब क्वार्टर के विवाद में अजब-गजब हमला, पप्पी लेने के बहाने युवक ने गाल पर काटा
chhattisgarh news
10 साल की शादी एक शक पर कुर्बान! पत्नी की हत्या कर पति ने दी अपनी जान, लिखा कारण
cm mohan yadav
पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी गीता जयंती, मोहन कैबिनेट ने इन फैसलों को दी मंजूरी, जानें
gariaband news
न तो कोई कलाकृति और न ही राजा की देन, गरियाबंद में हर साल बढ़ रहा ये शिवलिंग! जानिए
Shivpuri News
दर्द से तड़पती रही महिला, नहीं आई 108 जननी एक्सप्रेस; बीच सड़क पर दिया बच्ची को जन्म
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने पंचायतों के लिए की बड़ी घोषणा, बोले- सरकार का मकसद...
Mohan Yadav
निवेश-निवास के लिए मास्टर प्लान बनाएं पंचायतें, CM मोहन यादव बोले- सरकार प्रतिबद्ध