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छिंदवाड़ा पुलिस चौकी में फंदे पर मिला होमगार्ड जवान, 5 दिन से घर नहीं गया था, मौत से मचा हड़कंप

Chhindwara News: छिंदवाड़ा के अंबाड़ा पुलिस चौकी में पदस्थ होमगार्ड जवान दिलीप बाथे का शव चौकी के कमरे में फंदे पर लटका मिला. घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByANKIT WAIKEREdited By:Manish kushawah
Published: Jul 21, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:19 PM IST
छिंदवाड़ा पुलिस चौकी में फंदे पर मिला होमगार्ड जवान, 5 दिन से घर नहीं गया था, मौत से मचा हड़कंप
Image Credit: ZEE MEDIA

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