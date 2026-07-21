छिंदवाड़ा पुलिस चौकी में फंदे पर मिला होमगार्ड जवान, 5 दिन से घर नहीं गया था, मौत से मचा हड़कंप

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Chhindwara Home Guard News: छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव थाना क्षेत्र स्थित अंबाड़ा पुलिस चौकी में पदस्थ होमगार्ड जवान दिलीप बाथे का शव चौकी के एक कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिलने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. दोपहर के समय चौकी में मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें फंदे पर लटका देखा और तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया. घटना के बाद चौकी परिसर में लोगों की भीड़ जुट गई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है.
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के साथ एसएफएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य एकत्र किए हैं, ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दिलीप बाथे की ड्यूटी समाप्त होने के बाद भी वे चौकी में ही मौजूद थे. उनका शव मिलने के बाद साथी नगर सैनिकों और कर्मचारियों में शोक का माहौल है. पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि घटना के पीछे क्या परिस्थितियां रहीं.
पुलिस ने जांच शुरू की
परिजनों ने बताया कि दिलीप बाथे पिछले पांच दिनों से घर नहीं गए थे. शुरुआती तौर पर उन्होंने ड्यूटी के दबाव की बात कही है, हालांकि किसी व्यक्ति पर संदेह या आशंका व्यक्त नहीं की गई है. बताया जा रहा है कि दिलीप बाथे करीब दस वर्षों से अंबाड़ा पुलिस चौकी में पदस्थ थे और लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे थे. अंबाड़ा चौकी प्रभारी संजय सोनवानी ने बताया कि नगर सैनिक की मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.
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