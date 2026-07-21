छिंदवाड़ा पुलिस चौकी में फंदे पर मिला होमगार्ड जवान, 5 दिन से घर नहीं गया था, मौत से मचा हड़कंप

पुलिस ने जांच शुरू की

परिजनों ने बताया कि दिलीप बाथे पिछले पांच दिनों से घर नहीं गए थे. शुरुआती तौर पर उन्होंने ड्यूटी के दबाव की बात कही है, हालांकि किसी व्यक्ति पर संदेह या आशंका व्यक्त नहीं की गई है. बताया जा रहा है कि दिलीप बाथे करीब दस वर्षों से अंबाड़ा पुलिस चौकी में पदस्थ थे और लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे थे. अंबाड़ा चौकी प्रभारी संजय सोनवानी ने बताया कि नगर सैनिक की मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.