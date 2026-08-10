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कमरे में बुलाकर मारपीट, फिर बनाते थे अश्लील वीडियो, छिंदवाड़ा में हनीट्रैप गैंग का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार

Chhindwara Honey Trap: छिंदवाड़ा में देहात थाना पुलिस ने हनीट्रैप गिरोह का खुलासा करते हुए दो महिलाओं समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर व्यक्ति को कमरे में बुलाकर मारपीट, अश्लील वीडियो बनाने और 5 लाख रुपए मांगने का आरोप है.

Written ByANKIT WAIKEREdited ByManish kushawah
Published: Aug 10, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:08 PM IST
कमरे में बुलाकर मारपीट, फिर बनाते थे अश्लील वीडियो, छिंदवाड़ा में हनीट्रैप गैंग का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार
Image Credit: AI Generated Images

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