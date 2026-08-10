कमरे में बुलाकर मारपीट, फिर बनाते थे अश्लील वीडियो, छिंदवाड़ा में हनीट्रैप गैंग का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार

मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत के नेतृत्व में पुलिस टीम बनाई गई. पुलिस ने मुखबिर तंत्र और साइबर सेल की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की. कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपियों को हिरासत में लिया गया. पुलिस के अनुसार, तनवीर उल्ला और नूरुल हसन के खिलाफ पहले से मारपीट, धोखाधड़ी और जुए के मामले दर्ज हैं. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और घटनाओं के बारे में जानकारी जुटा रही है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.