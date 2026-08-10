कमरे में बुलाकर मारपीट, फिर बनाते थे अश्लील वीडियो, छिंदवाड़ा में हनीट्रैप गैंग का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार

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Chhindwara Crime News: छिंदवाड़ा में देहात थाना पुलिस ने हनीट्रैप गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मामले में दो महिलाओं समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि गिरोह लोगों को जाल में फंसाकर कमरे में बुलाता था. इसके बाद मारपीट कर अश्लील वीडियो बनाया जाता था. वीडियो वायरल करने और दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर रुपए मांगे जाते थे. पुलिस के मुताबिक, एक मामले में आरोपियों ने पीड़ित से पांच लाख रुपए की मांग की थी. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का जुलूस भी निकाला.
देहात थाना निरीक्षक गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि 9 अगस्त को एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. फरियादी ने बताया कि नूरुल हसन, संदेश सोनी, तनवीर उल्ला, सोनिका साहू और खुशबू खान ने योजनाबद्ध तरीके से उसे चमन मोहल्ला, गुरैया रोड स्थित मकान में बुलाया. आरोप है कि कमरे में उसे बंद कर मारपीट की गई. इसके बाद जबरन कपड़े उतरवाकर उसका अश्लील वीडियो बनाया गया. आरोपी वीडियो वायरल करने और दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर पांच लाख रुपए मांग रहे थे.
मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत के नेतृत्व में पुलिस टीम बनाई गई. पुलिस ने मुखबिर तंत्र और साइबर सेल की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की. कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपियों को हिरासत में लिया गया. पुलिस के अनुसार, तनवीर उल्ला और नूरुल हसन के खिलाफ पहले से मारपीट, धोखाधड़ी और जुए के मामले दर्ज हैं. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और घटनाओं के बारे में जानकारी जुटा रही है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.
पांच मोबाइल भी जब्त किए
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच मोबाइल फोन जब्त किए हैं. इनकी कीमत करीब 1.50 लाख रुपए बताई गई है. इसके अलावा घटना में इस्तेमाल कार MP28CA9304 भी पुलिस ने जब्त की है. कार की कीमत करीब 1.75 लाख रुपए बताई गई है. इस तरह पुलिस ने करीब 3.25 लाख रुपए का सामान जब्त किया है. पुलिस के मुताबिक, जब्त मोबाइल फोन और कार की मदद से मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है.
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