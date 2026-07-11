पांढुर्णा में भीषण सड़क हादसा: बेकाबू होकर पलटी यात्री बस, 40 से अधिक लोग घायल

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मध्य प्रदेश के पांढुर्णा जिले में शनिवार देर शाम एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. सिवनी गांव के पास नागपुर से पांढुर्णा आ रही एक यात्री बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पलट गई. हादसे के समय बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे. जिसमें 40 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनम से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है. इस घटना से इलाके में अफरातफरी और दहशत फैल गई.
बेकाबू होकर पलटी यात्री बस
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब बस ड्राइवर ने सामने से आ रही गाड़ी को रास्ता देने के लिए बस को सड़क के किनारे कच्ची जमीन पर मोड़ा. ऐसा करते समय बस का पहिया नरम जमीन में धंस गया, जिससे ड्राइवर का बस से नियंत्रण हट गया और बस पलट गई. उस समय बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे और बस की छत पर भी सामान लदा हुआ था. बस पलटने के तुरंत बाद अफरातफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और यात्रियों को बस से बाहर निकालने में मदद की. सूचना मिलने पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचीं और घायलों को पांढुर्ना जिला अस्पताल ले जाया गया.
सामने से आए वाहन को बचाने में पलटी बस
एक यात्री ने बताया कि यह घटना तब हुई जब बस सामने से आ रही एक दूसरी गाड़ी के बगल से गुजर रही थी. सामने से आ रही गाड़ी को रास्ता देने के लिए ड्राइवर ने बस को सड़क के किनारे की तरफ मोड़ा. सड़क का किनारा कच्चा होने के कारण बस का पहिया नरम मिट्टी में धंस गया. ड्राइवर का बस से नियंत्रण हट गया और गाड़ी पलट गई. हादसे के समय बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे और बस की छत पर भी सामान लदा हुआ था. बस के पलटते ही अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार सुनाई देने लगी. स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और यात्रियों को बस से बाहर निकालने में मदद की.
हादसे के बाद लगा जाम
हादसे के बाद ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे गाड़ियों की आवाजाही रुक गई. पुलिस मौके पर पहुंची, क्रेन की मदद से सड़क पर पलटी बस को हटाया और ट्रैफिक को सामान्य किया.
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