2 साल के बच्चे के सामने पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर कार में शव लेकर घूमता रहा हैवान पति; 4 दिन बाद राज से उठा पर्दा

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पेंच नदी में मृत पाई गई 25 साल की महिला की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और बताया है कि महिला को उसके पति ने ही अपनी कार में मौत के घाट उतारा था. पुलिस ने बताया कि कार से यात्रा के दौरान पति ने पहले अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी थी और फिर अपराध को छिपाने के लिए उसके शव को नदी में फेंक दिया था. पुलिस ने यह भी बताया है कि जब यह अपराध हुआ, तब दंपति का दो साल का बच्चा भी गाड़ी में ही मौजूद था. आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में हत्या की पूरी वारदात कबूल कर ली है.

कार में शव लेकर घूमता रहा हैवान पति

पुलिस ने मर्डर केस की जानकारी देते हुए बताया कि 28 वर्षीय आरोपी अक्षय चौरापगार ने कथित तौर पर अपनी पत्नी प्रणिता की हत्या तब की, जब 23 मार्च को यह दंपति मूर्तिजापुर से नागपुर की ओर जा रहे थे. पुलिस की जांच में पता चला है कि हत्या के बाद वह शव के साथ गाड़ी चलाता रहा, क्योंकि वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि आगे क्या करे. आखिरकार वह छिंदवाड़ा की ओर लौट आया और एक पुल से शव को नीचे फेंक दिया. अपराध के पूरे घटनाक्रम के दौरान दंपति का दो साल का बच्चा कार में ही पीछे की सीट पर मौजूद था. पुलिस ने बताया कि बच्चा सफर के ज्यादातर हिस्से में सोता रहा और वह इतना छोटा था कि समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ.

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24 मार्च को मिला था महिला का शव

महिला का शव 24 मार्च को सिंगोड़ी चौकी क्षेत्र में पेंच नदी के पुल के नीचे मिला था. सिंगोरी पुलिस चौकी के इंचार्ज पंकज राय ने TOI से बात करते हुए बताया, 'हमें 24 मार्च को पेंच नदी में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली थी. हमारी टीमें वहां गईं और अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया. शव की तस्वीरें आस-पास के पुलिस थानों में भेजी गईं. महिला की कलाई पर एक टैटू बना था, जिस पर ‘प्रणिता’ नाम लिखा हुआ था.'

पुलिस ने बताया कि आरोपी अक्षय चौरापगार 23 मार्च को को अपनी पत्नी प्रणिता को लेकर शॉपिंग के लिए महाराष्ट्र के मुर्तिजापुर से नागपुर जा रहा था, लेकिन इस दौरान रास्ते में दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि अक्षय ने गुस्से में कार के अंदर ही प्रणिता का गला घोंट दिया. प्रणिता की मौत के बाद अक्षय शव को कार में लेकर घूमता रहा और फिर छिंदवाड़ा में रात करीब 10 बजे एक पुल के नीचे नदी में फेंककर फरार हो गया.