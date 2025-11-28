Advertisement
18 कमरे...20 बेड, आपत्तिजनक हालात में मिले 2 युवक-2 युवतियां, 3 मंजिला मकान में चला रहा था सीक्रेट गेम!

Chhindwara News: छिंदवाड़ा के चंदनगांव में तीन मंजिला मकान में चल रही अनैतिक गतिविधियों का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. 2 युवक-2 युवतियां संदिग्ध हालात में पकड़े गए और मकान संचालक को हिरासत में लेकर मकान को सील कर दिया गया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 28, 2025, 12:29 PM IST
Chhindwara Crime News: छिंदवाड़ा के चंदनगांव इलाके में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. कृष्ण मंदिर के पास स्थित तीन मंजिला मकान में लंबे समय से चल रही अनैतिक गतिविधियों का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है.  पुलिस ने अचानक रेड मारकर मकान के अंदर से 2 युवक और 2 युवतियां संदिग्ध हालत में पकड़ा है. वहीं मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं. बताया जा रहा है कि जो 3 मंजिला मकान है, उसके मालिक पंडित अनिल कुमार द्विवेदी को भी हिरासत में ले लिया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने जैसे ही मकान के अंदर दबिस दी, तो वहां की व्यवस्था देखकर अधिकारी भी चौंक गए. तीन मंजिला बिल्डिंग में 18 कमरे और 20 बेड बने हुए थे, जिससे साफ जाहिर है कि यहां पूरी तैयारी के साथ काफी समय से अनैतिक काम चल रहा था. स्थानीय लोगों का कहना है कि पंडित अनिल द्विवेदी पिछले कई महीनों से इस जगह पर गलत गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था. आसपास रहने वालों ने 5 से ज्यादा बार शिकायतें की थीं, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही थी.

पुलिस पर भी गंभीर आरोप
लोगों ने बताया कि 4 नवंबर को जनसुनवाई में और 17 नवंबर को CM हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी. उनका आरोप है कि पहले कोतवाली पुलिस आती थी, लेकिन सिर्फ औपचारिकता निभाकर लौट जाती थी. अब इस बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस ने मकान को सील कर आगे की जांच तेज कर दी है. फिलहाल पकड़े गए युवक-युवतियों से पूछताछ चल रही है ताकि पूरे रैकेट में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाया जा सके.

(रिपोर्टः रूपेश कुमार, छिंदवाड़ा)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

