झोलाछाप डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई! दो अवैध क्लीनिक सील, एक्सपायरी दवाओं का जखीरा बरामद

Chhindwara News: छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे क्लीनिकों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है. नवेगांव और कटकुही में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. सुरेश नागवंशी के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने छापेमारी कर दो अवैध क्लिनिक सील किए. कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर एक्सपायरी दवाइयां जब्त की गईं. जैसे ही टीम पहुंची, झोलाछाप डॉक्टर मौके से फरार हो गए.

ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टरों का जाल लगातार बढ़ रहा है और बिना किसी मेडिकल योग्यता के इलाज कर ग्रामीणों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है. एक्सपायर दवाइयों को सामान्य दवाओं की तरह बांटकर मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा था. प्रशासन को इस संबंध में शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद शासन के निर्देश पर कार्रवाई की गई.

दो क्लीनिक सील

बीएमओ डॉ. नागवंशी ने बताया कि दो क्लीनिकों को सील कर दवाओं को जब्त किया गया है. टीम के पहुंचते ही संचालक भाग गए. इस कार्रवाई के बाद इलाके के अन्य फर्जी डॉक्टरों में हड़कंप मचा है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति क्लीनिक चलाने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

(रिपोर्टः रूपेश कुमार, छिंदवाड़ा)

