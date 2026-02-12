Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhछिंदवाड़ा

बिना डिग्री मरीजों का गलत इलाज कर रहे झोलाछाप डॉक्टरों की अब खैर नहीं, छिंदवाड़ा पुलिस की रडार पर ऐसे अवैध क्लीनिक

MP News: छिंदवाड़ा  में  झोलाछाप डॉक्टरों पर जल्द ही लगाम लगने वाला है.डॉक्टर जिनके पास ना तो वैध डिग्री है ना ही कोई वैध सर्टिफिकेशन, ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ पुलिस जल्द ही सख्त कार्रवाई करती नजर आएगी.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 12, 2026, 01:26 PM IST
Chhindwara News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा  में  झोलाछाप डॉक्टरों पर जल्द ही लगाम लगने वाला है. डॉक्टर जिनके पास ना तो वैध डिग्री है ना ही कोई वैध सर्टिफिकेशन, ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ पुलिस जल्द ही सख्त कार्रवाई करती नजर आएगी. दरअसल, शहर  में एक 26 साल के युवक की मौत के बाद से ये मामला तूल पकड़ते नजर आ रहा है. झोलाछाप डॉक्टर द्वारा बुखार के इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन लगाने से युवक की मौत हो गई जिसके बाद से जांच में लापरवाही सामने आने पर पुलिस ने 2 झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. 

क्या है पूरा मामला
मामला छिंदवाड़ा जिले के रोहना कला गांव  का है जहां 26 वर्षीय रमन चौहान को बुखार आने पर गांव के ही अरुण साहू के पास इलाज के लिए ले जाया गया था. अरुण साहू ने रमन को एक इंजेक्शन लगाया जिसके बाद युवक की तबीयत सुधरने की बजाय और बिगड़ गई. इंजेक्शन की वजह से शरीर में इंफेक्शन फैल गया और युवक की हालत और गंभीर हो गई. कुछ दिन बाद तबीयत में सुधार नहीं आया और रमन की मौत हो गई. 

डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं
रमन को इलाज के लिए जिस अरुण साहू के पास ले जाया गया था उसपर आरोप है कि ना तो उनके पास कोई वैध डिग्री थी ना ही कोई वैध सर्टिफिकेशन, वो बस यूं ही मरीजों का गलत इलाज करता था. इसके  बाद युवक के परिजनों ने छिंदवाड़ा कलेक्टर के पास शिकायत की. इसके बाद सीएमएचओ को जांच के निर्देश दिए गए. जांच टीम गठित की गई जिसमें पाया गया कि युवक की मौत गलत इंजेक्शन लगाने से ही हुई है. 

झोलाछाप डॉक्टरों की अब खैर नहीं
जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने छोलाझाप डॉक्टर के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया जिसमें  अरुण साहू को आरोपी मानते हुए उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया. वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद से शहर के कई झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ सवाल उठाए जा रहे हैं. बिना डिग्री के इलाज करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी.

