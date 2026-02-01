Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhछिंदवाड़ा

बहू को मारने के लिए ससुराल पक्ष ने चली टेढ़ी चाल, मिठाई में मिलाई घोड़े की दवा; मर गए 3 निर्दोष

MP News: छिंदवाड़ा में जहरीली मिठाई ने तीन लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी है. बहू को रास्ते से हटाने के लिए ससुराल पक्ष ने ऐसी चाल चली जिसने तीन मासूमों की मौत का रास्ता दिखा दिया. ससुराल वालों ने मिठाई में घोड़े वाली घातक दवा मिलाई थी, इस उद्देश्य से कि इसे खुशबू खाएगी.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 01, 2026, 11:30 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Chhindwara News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां एक जहरीली मिठाई ने तीन लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी है. पुलिस ने इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है. दरअसल मामला शुरू होता है खुशबू के ससुराल पक्ष से जहां उसके ससुर, देवर और ननद ने उसी मौत की साजिश रच रखी थी. इसके लिए उन्होंने मिठाई में घोड़ों को ठंड से बचाने वाली घातक दवा मिला दी. इन तीनों  ने मिठाई को बहू को रास्ते  से खत्म करने के लिए भेजवाया था लेकिन इस मिठाई ने 3 मासूमों  की जिंदगी खत्म कर दी है. 

क्या है पूरा मामला
मामला  छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव का है जहां बहू की जिंदगी खत्म करने के लिए उसके ससुर देवर और ननद ने खौफनाक चाल चली जिसकी वजह से तीन लोगों को अपनी जिंदगी से अलवीदा कहना पड़ा. दरअसल, खुशबू ने अखिलेश कसार से प्रेम विवाह किया था लेकिन वो अपने ससुराल में रहने की बजाए अपने मायके में रहा करती थी. इससे खुशबू के ससुराल वाले नाराज थे, और उन्होंने खुशबू की हत्या करने की साजिश रची.

ऐसे गई तीन लोगों की जान
एक अज्ञात व्यक्ति ने जुन्नारदेव PHE कार्यालय के गेट पर मिठाई और नमकीन से भरा बैग टांग गया था. इस मिठाई पर सबसे पहला हाथ चौकीदार दशरू यदुवंशी का पड़ा जिसकी मिठाई खाने से मौत हो गई है. इसके बाद मुकेश कथुरिया के परिवार की मिठाई खाने से मौत हो गई जो चाय का ठेला लगाते हैं. मुकेश के ससुर और बेटी खुशबू दोनों की जान चली गई है. 

पुलिस ने की कार्रवाई
मामला सामने आने पर पुलिस ने एक-एक कड़ी जोड़कर तीन लोगों पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है. इसमें ननद, ससुर और देवर तीनों शामिल हैं. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS की सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. छिंदवाड़ा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

