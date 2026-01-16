ढाई साल की मासूम से तंग आकर मां ने रूमाल से घोंटा गला, रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात

Chhindwara Crime News​: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से ममता को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. चांद थाना इलाके के ग्राम परसगांव में एक मां ने अपनी ही ढाई साल की मासूम बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी. आरोपी मां ने बताया कि बच्ची उसे लगातार परेशान कर रही थी, इसी गुस्से और तनाव में आकर उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया.

दरअसल, यह घटना 10 जनवरी की बताई जा रही है, लेकिन इसका खुलासा शुक्रवार को हुआ. मृत बच्ची के पिता रामदास चौरिया ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, कि उसकी ढाई साल की बेटी की अज्ञात कारणों से मौत हो गई है. सूचना के आधार पर पुलिस ने पोस्ट मार्टम कराकर जांच शुरू की.

पुलिस को मां पर हुआ शक

वहीं जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके से मिले सबूत से पता चला है कि मासूम की मौत गला घोंटने से हुई है. इसके बाद पुलिस को काफी शक हुआ, तो पुलिस ने मृत बच्ची की मां संगीता चौरिया से पूछताछ की. इस दौरान आरोपी महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

ऐसे हुई थी बच्ची की मौत

पूछताछ में संगीता चौरिया ने ZEE NEWS टीम को बताया कि बच्ची के लगातार रोने और परेशान करने से वह मानसिक तनाव में थी. गुस्से में आकर उसने पहले कान में बांधने वाले रूमाल से बच्ची का गला घोंटा, फिर हाथ से भी गला दबाया, जिससे मासूम की मौके पर ही मौत हो गई.

आरोपी महिला गिरफ्तार

पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में 13 जनवरी 2026 को हत्या का केस कर आरोपी मां संगीता चौरिया को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और ममता जैसे पवित्र रिश्ते पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां मां ही बनी अपनी मासूम की कातिल सवाल ये है कि आखिर तनाव और गुस्से का ये खौफनाक अंजाम क्यों?

रिपोर्टः रूपेश कुमार, छिंदवाड़ा

