छिंदवाड़ा

इंस्टाग्राम पर भूलकर भी न करें अनजानों से दोस्ती! एमपी के छिंदवाड़ा की यह घटना सुन कांप जाएगी रूह, जानें पूरा मामला

Chhindwara Crime News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां सोशल मीडिया पर एक लड़की से दोस्ती कर दो युवकों ने गैंगरेप को अंजाम दिया है. हालांकि, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 26, 2026, 09:49 PM IST
Chhindwara Instagram News
Chhindwara Instagram News

Chhindwara Instagram News: सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती कैसे एक युवती के लिए डरावना सपना बन गई. इसकी सनसनीखेज घटना सामने आई है. इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद मुलताई के दो युवक छिंदवाड़ा पहुंचे. पार्टी के नाम पर युवती को होटल बुला कर पहले बियर पिलाई और फिर दोनों ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवती को बेसुध हालत में होटल में छोड़कर फरार हो गए. हालांकि, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, मामला मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा का है. जहां 23 वर्षीय युवती की इंस्टाग्राम पर मुलताई के एक युवक से दोस्ती हुई थी. दोनों पहले भी छिंदवाड़ा में मिल चुके थे. बताया जा रहा है कि बीते दिनों दोनों आरोपी कार सर्विसिंग के बहाने छिंदवाड़ा आए और अपनी महिला मित्र को होटल में पार्टी के लिए बुलाया. पुराने परिचय के चलते युवती वहां पहुंच गई.

युवती को पिलाई शराब
आरोप है कि होटल में युवती को अत्यधिक शराब पिलाई गई. जब वह नशे में बेसुध हो गई तो दोनों युवकों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया. वारदात सोमवार रात की बताई जा रही है. होश में आने पर युवती ने किसी तरह अपने भाई को फोन कर मदद मांगी. भाई ने युवती की सहेली को सूचना दी. सहेली तुरंत होटल पहुंची और पीड़िता को लेकर सीधे कोतवाली थाने पहुंची.

दोनों आरोपी गिरफ्तार
युवती की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की. पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी दुर्गेश हरोड़े और अतुल घोरसे के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. सोशल मीडिया की दोस्ती भरोसे का रिश्ता और फिर विश्वासघात की इंतहा. यह घटना एक बार फिर सवाल खड़े करती है कि वर्चुअल दुनिया में बन रहे रिश्तों पर आंख मूंदकर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है. फिलहाल दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं.

रिपोर्टः रूपेश कुमार, छिंदवाड़ा

