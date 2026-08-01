कोल्ड्रिफ कफ सिरप कांड: मुख्य आरोपी की पत्नी को SC से मिली जमानत, हाई कोर्ट ने खारिज की थी अर्जी

3 नवंबर 2025 को हुई थी ज्योति की गिरफ्तारी

बता दें कि, साल 2025 में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के बाद मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया. इस घटना के बाद सरकार ने मामले की गहन जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया. SIT ने 3 नवंबर 2025 को ज्योति सोनी को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी से पहले वह काफी समय से फरार चल रही थी. जांच दल ने कई बार छापेमारी के बाद उसे हिरासत में लिया और फिर अदालत के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. लगभग 271 दिन जेल में बिताने के बाद अब सुप्रीन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है.