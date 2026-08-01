कोल्ड्रिफ कफ सिरप कांड: मुख्य आरोपी की पत्नी को SC से मिली जमानत, हाई कोर्ट ने खारिज की थी अर्जी

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छिंदवाड़ा जिले के बहुचर्चित कोल्ड्रिफ कफ सिरप कांड में सह आरोपी ज्योति सोनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ज्योति सोनी की जमानत दे दी है. ज्योति सोनी मुख्य आरोपी डॉ. प्रवीण की पत्नी हैं और इस मामले में जिला सप्लायर के तौर पर आरोपी बनाई गई थी. इससे पहले उनकी जमानत याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिलने का बाद उन्हें इस मामले में बड़ी राहत मिली है.
इस मामले की सुनवाई अब 10 अगस्त 2026 से निचली अदालत में ट्रायल के रूप में शुरू होगी. आरोप है कि ज्योति सोनी ने अपने मेडिकल स्टोर से निर्धारित दवा की जगह कथित तौर पर जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सिरप बेचा था. जांच के दौरान सिरप की बोतलों के स्टॉक और रिकॉर्ड में भी कई अनियमितताएं सामने आई थीं. इस मामले में ज्योति सोनी समेत कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इस मामले में पहली गिरफ्तारी 5 अक्टूबर 2025 को हुई थी. इससे पहले जबलपुर हाईकोर्ट से दो अन्य सह-आरोपियों, एमआर सतीश वर्मा और केमिकल सप्लायर शैलेश पांड्या को भी जमानत मिल चुकी है.
3 नवंबर 2025 को हुई थी ज्योति की गिरफ्तारी
बता दें कि, साल 2025 में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के बाद मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया. इस घटना के बाद सरकार ने मामले की गहन जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया. SIT ने 3 नवंबर 2025 को ज्योति सोनी को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी से पहले वह काफी समय से फरार चल रही थी. जांच दल ने कई बार छापेमारी के बाद उसे हिरासत में लिया और फिर अदालत के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. लगभग 271 दिन जेल में बिताने के बाद अब सुप्रीन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है.
ज्योति पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप
जांच एजेंसी के अनुसार ज्योति सोनी पर अपने मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित और कथित तौर पर जहरीला कफ सिरप बेचने का आरोप था. इसके अलावा उन पर जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ करने और मामले से जुड़े तथ्यों में दखल देने का भी आरोप है. इस मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जिनमें उनके पति डॉ. प्रवीण सोनी भी शामिल हैं.
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