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कोल्ड्रिफ कफ सिरप कांड: मुख्य आरोपी की पत्नी को SC से मिली जमानत, हाई कोर्ट ने खारिज की थी अर्जी

मध्य प्रदेश के चर्चित कोल्ड्रिफ कफ सिरप कांड में आरोपी डॉ. प्रवीण की पत्नी ज्योति सोनी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. इससे पहले उनकी जमानत याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी.

Written ByANKIT WAIKEREdited ByPooja
Published: Aug 01, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:17 PM IST
कोल्ड्रिफ कफ सिरप कांड: मुख्य आरोपी की पत्नी को SC से मिली जमानत, हाई कोर्ट ने खारिज की थी अर्जी

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