नहीं थम रहा छिंदवाड़ा में रहस्यमयी मौतों का सिलसिला, किडनी फेल होने से 3 और बच्चों की मौत

Chhindwara Cough Syrup: छिंदवाड़ा में पिछले एक महीने से हड़कंप मचा हुआ है. जिले में अब तक 9 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि बच्चे सर्दी जुकाम से ग्रसित होते हैं, उसके बाद उनकी हालत खराब हो जाती है. जिसके बाद मौत हो जाती हैं. इसको लेकर जिले में मेडिकल टीमें अलर्ट मोड पर हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 03, 2025, 02:12 PM IST
किडनी फेल होने से 3 और बच्चों की मौत
किडनी फेल होने से 3 और बच्चों की मौत

Chhindwara Child Death: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की रहस्यमयी मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीते एक महीने में अब तक 9 मासूम बच्चों की जान जा चुकी है. मौतों की वजह किडनी फेल होना बताई जा रही है, लेकिन असली कारण जांच रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा. जिले में हाल ही में 3 और बच्चों की मौत दर्ज की गई, जबकि इससे पहले 6 बच्चों की जान जा चुकी थी.

इनमें से ज्यादातर बच्चों की मौत नागपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई. परासिया एसडीएम शुभम यादव ने बताया कि अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है. हमारे पास 1420 बच्चों की लिस्ट है, जो वायरल, सर्दी-जुकाम से ग्रसित रहे हैं. सभी तरह की जांच करवाई गई है, जिसमें रिपोर्ट निगेटिव आई है.

कफ सिरप की मिली हिस्ट्री
मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक 7 बच्चों में कोल्ड्रिफ और नेस्ट्रो सिरप की हिस्ट्री मिली है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है. छिंदवाड़ा जिला इस त्रासदी से सबसे ज्यादा प्रभावित है. प्रशासन अब कफ सिरप की जांच में जुट गया है और मेडिकल टीम को अलर्ट कर दिया गया है. मासूम बच्चों की मौतों का सिलसिला रोकने के लिए अब प्रशासन को जांच रिपोर्ट का इंतजार है. (रिपोर्टः रूपेश कुमार, छिंदवाड़ा)

