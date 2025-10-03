नहीं थम रहा छिंदवाड़ा में रहस्यमयी मौतों का सिलसिला, किडनी फेल होने से 3 और बच्चों की मौत

Chhindwara Child Death: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की रहस्यमयी मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीते एक महीने में अब तक 9 मासूम बच्चों की जान जा चुकी है. मौतों की वजह किडनी फेल होना बताई जा रही है, लेकिन असली कारण जांच रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा. जिले में हाल ही में 3 और बच्चों की मौत दर्ज की गई, जबकि इससे पहले 6 बच्चों की जान जा चुकी थी.

इनमें से ज्यादातर बच्चों की मौत नागपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई. परासिया एसडीएम शुभम यादव ने बताया कि अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है. हमारे पास 1420 बच्चों की लिस्ट है, जो वायरल, सर्दी-जुकाम से ग्रसित रहे हैं. सभी तरह की जांच करवाई गई है, जिसमें रिपोर्ट निगेटिव आई है.

कफ सिरप की मिली हिस्ट्री

मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक 7 बच्चों में कोल्ड्रिफ और नेस्ट्रो सिरप की हिस्ट्री मिली है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है. छिंदवाड़ा जिला इस त्रासदी से सबसे ज्यादा प्रभावित है. प्रशासन अब कफ सिरप की जांच में जुट गया है और मेडिकल टीम को अलर्ट कर दिया गया है. मासूम बच्चों की मौतों का सिलसिला रोकने के लिए अब प्रशासन को जांच रिपोर्ट का इंतजार है. (रिपोर्टः रूपेश कुमार, छिंदवाड़ा)

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः कहीं आप भी अपने बच्चे को तो नहीं दे रहे ये 2 कफ सिरप, 6 बच्चों की मौत के बाद रोकी गई बिक्री

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "छिंदवाड़ा" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!