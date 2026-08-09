'चार-पांच बॉयफ्रेंड बना लो…', छिंदवाड़ा स्कूल की शिक्षिका पर गंभीर आरोप, बच्चों की शिकायत पर निलंबित

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PM Shri School Chhindwara: छिंदवाड़ा से शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली ऐसी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे? क्या यही हमारे बच्चों को पढ़ाने और संस्कार देने की जिम्मेदारी उठाने वाले शिक्षक हैं? मामला किसी दूरदराज के गांव का नहीं, बल्कि जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर कुंडाली कलां के पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है. आरोप है कि यहां पदस्थ शिक्षिका भावना शर्मा कक्षा छठवीं के छात्र-छात्राओं से ऐसी बातें करती थीं, जिन्हें सुनकर अभिभावक भी सकते में हैं.
बच्चों की शिकायत के मुताबिक, शिक्षिका कथित तौर पर कहती थीं. 'चार-पांच बॉयफ्रेंड बना लो, प्रेग्नेंट हो जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों को खिलाऊंगी...' इतना ही नहीं, 'मैं डेट पर जाती हूं, तुम भी डेट पर जाओ' और 'आई ने कहा यू से, यू ने कहा लव से...' जैसी बातें भी बच्चों के बीच कहे जाने का आरोप है. सबसे गंभीर आरोप उस कथित धमकी को लेकर है, जिसमें शिक्षिका ने कहा, 'मैंने पांच मर्डर किए हैं, तुम्हारा भी मर्डर कर दूंगी, मेरी फ्रेंड पुलिस इंस्पेक्टर है, इसलिए मुझ पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई.'
शिक्षिका पर कार्रवाई
एक तरफ सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर मिडिल स्कूल के बच्चों के साथ इस तरह की बातें किए जाने के आरोप शिक्षा विभाग पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं. बच्चों से अश्लील संवाद और धमकी दिए जाने का मामला जब अभिभावकों तक पहुंचा तो पालक संघ के पदाधिकारियों और बच्चों ने प्राचार्य के सामने शिकायत रखी. प्राचार्य ने बच्चों से जानकारी ली और लिखित शिकायत भी प्राप्त की. मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा और गंभीरता को देखते हुए संयुक्त संचालक शिक्षा ने शिक्षिका को निलंबित कर दिया.
निष्पक्ष जांच कब होगी?
बताया जा रहा है कि शिक्षिका के खिलाफ पहले भी शिकायतें सामने आती रही हैं. यहां तक कि निलंबन आदेश लेने से इनकार करने की बात भी सामने आई है. हालांकि, अब तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. वहीं, शिक्षिका भावना शर्मा ने आरोपों को साजिश बताया है. उनका कहना है कि बच्चों को बहला-फुसलाकर उनके खिलाफ बयान दिलवाए जा रहे हैं. अब सबसे बड़ा सवाल यही है. अगर आरोप सही हैं तो बच्चों के सामने ऐसी भाषा और धमकी देने वाली शिक्षिका पर सिर्फ विभागीय कार्रवाई क्यों? और अगर आरोप गलत हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच कब होगी?
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