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'चार-पांच बॉयफ्रेंड बना लो…', छिंदवाड़ा स्कूल की शिक्षिका पर गंभीर आरोप, बच्चों की शिकायत पर निलंबित

Chhindwara Teacher News: छिंदवाड़ा के कुंडाली कलां स्थित पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका भावना शर्मा पर कक्षा छठवीं के बच्चों से आपत्तिजनक बातें और धमकी देने के आरोप लगे हैं. अभिभावकों की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षिका को निलंबित कर दिया है. मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठी है.

Written ByANKIT WAIKEREdited ByManish kushawah
Published: Aug 09, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 05:47 PM IST
'चार-पांच बॉयफ्रेंड बना लो…', छिंदवाड़ा स्कूल की शिक्षिका पर गंभीर आरोप, बच्चों की शिकायत पर निलंबित
Image Credit: ZEE MEDIA

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