5 दिन में सिर्फ 15 मिनट पानी...टैंकरों के भरोसे कब तक चलेगी जिंदगी, छिंदवाड़ा में गहराया जल संकट

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Chhindwara News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पहले से ही जल संकट गहराया हुआ है, जिसके चलते जल अभाव ग्रस्त घोषित किया गया था. अब छिंदवाड़ा शहर में भी पीने के पानी की लगातार समस्या आ रही है. वार्ड नंबर-9 मोहारली के लोगों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद पेयजल समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पहले से मौजूद हेडपंप को नगर निगम ने हटा दिया था और अमृत योजना के तहत नियमित जलापूर्ति का दावा किया गया, लेकिन इसका लाभ आज तक लोगों को नहीं मिल पाया.
वहीं लोगों ने कहा कि वार्ड में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है. लोगों को 5 दिन में केवल 15 मिनट के लिए पानी मिल रहा है, जिससे रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं और नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मोहरली में पहले एक ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई हुआ करती थी. बाद में नगर निगम ने वहां से मोटर निकाल लिया. अब सप्लाई ऊंट खाना के पानी टंकी से होती है, जिसके कारण व्यवस्था बिगड़ गई है.
कांग्रेस ने दी चेतावनी
इसको लेकर नगर निगम अध्यक्ष और कांग्रेस नेता सोनू मागों ने बताया कि शहर में पानी की किल्लत है. लोगों को नगर निगम पीने का पानी भी नहीं दे पा रहा है. महापौर जनता का वोट लेकर उन्हें भूल गए हैं. कांग्रेस पार्टी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर व्यवस्था जल्दी नहीं सुधरी तो पूरे शहर में जनता के साथ आंदोलन किया जाएगा. वहीं नगर निगम कमिश्नर सी पी राय ने कहा है कि वार्ड नंबर-9 का कुछ इलाका अवैध अतिक्रमण में आता है, जिसके कारण वहां नल की लाइन लगाना संभव नहीं है. लेकिन वार्ड नंबर-9 में पानी के टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है.
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