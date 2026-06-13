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5 दिन में सिर्फ 15 मिनट पानी...टैंकरों के भरोसे कब तक चलेगी जिंदगी, छिंदवाड़ा में गहराया जल संकट

Chhindwara Water Crisis: छिंदवाड़ा में जल संकट से लोगों का जीवन दूभर हो गया है. जिले के कई इलाकों में पानी के टैंकरों से गुजारा करना पड़ रहा है. वहीं लोगों ने बताया कि पानी की समस्या की शिकायत कई बार कर चुके हैं लेकिन समाधान नहीं किया गया है. वहीं ग्रामीणों ने नल हटाने के भी आरोप लगाए हैं.

Written ByANKIT WAIKEREdited By:Manish kushawah
Published: Jun 13, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:35 PM IST
5 दिन में सिर्फ 15 मिनट पानी...टैंकरों के भरोसे कब तक चलेगी जिंदगी, छिंदवाड़ा में गहराया जल संकट
Image Credit: Chhindwara Water Crisis

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