लुटेरी दुल्हन से सावधान! आशिक को भाई बताकर बुलाया ससुराल, पति को चूना लगाकर फरार

MP News: छिंदवाड़ा से लुटेरी दुल्हन का बड़ा मामला सामने आया है. यहां लुटेरी दुल्हन ने अपने गैंगे के साथ एक भले इंसान को ऐसा चुना लगाया है जिसे वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा. हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 15, 2026, 04:19 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Chhindwara luteri Dulhan case: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से लुटेरी दुल्हन का बड़ा मामला सामने आया है. यहां चालबाज दुल्हन ने ऐसी चाल चली कि फिल्म की स्क्रीप्ट भी फिकी पड़ जाए. पहले तो संध्या नाम की लुटेरी दुल्हन एक सीधे-साधे इंसान मधु विश्वकर्मा के घर में पत्नी बनकर प्रवेश करती है. वहां कुछ दिन गुजारती है और फिर जैसे ही मौका मिलता है अपने आशिक के साथ मधु को चुना लगाकर नौ दो ग्यारह हो जाती है. 

यहां से शुरू हुआ मामला
मामला छिंदवाड़ा के सिमरिया सागर का है. यहां मधु विश्वकर्मा की पहली पत्नी का निधन हो जाता है. पत्नी के जाने के बाद मधु अकेले पड़ जाते हैं जिस वजह से उन्हें जीवनसाथी की तलाश रहती है जो उनके सुख-दुख में साथ रह चके.  मधु दोबारा शादी करने की योजना बनाते हैं जिसके लिए उनकी मुलाकात  बलराम नागवंशी से होती है. बलराम खुद को मधु का हितेशी साबित करते हुए मधु की दोबारा शादी कराने की बात कहता है, और फिर यही से लुटेरी गैंग की एंट्री होती है.

शादी के लिए पैसे
बलराम की मुलाकात मुकेश यदुवंशी और शिवजी टांडेकर से होती है. सभी मधु को फसाने की योजना बनाते हैं. संध्या विश्वकर्मा नाम की महिला को मधु के सामने पेश करते हैं और उससे शादी करने  की बात कहते हैं. शादी के नाम पर मधु से 10 हजार रूपए भी लिए गए. 

आशिक को भाई बना लाई घर
संध्या, मधु से शादी कर उसके घर आती है. एक पतिव्रता स्त्री बनकर मधु समेत घरवालों का दिल भी जीतती है. सभी को लगता है कि वे एक अच्छी बहू घर लाए हैं लेकिन संध्या के मन के खोट को कोई नहीं पहचान सका. एक दिन संध्या अपने आशिक को छोटा भाई बनाकर घर लाती है. छोटा भाई होने की वजह से किसी को कोई ऐतराज भी नहीं होता है. एक दिन जब मधु किसी काम की वजह से घर से बाहर रहता है तो संध्या और उसका आशिक अपने मकसद को अंजाम देते हैं. घर में रखे किमती सामान..बाइक, चांदी की चेन, मोबाइल फोन, नकदी, राशन लेकर नौ दो ग्यारह हो जाते हैं. मधु जब वापस घर लौटका है तो उसे ना ही उसकी बीवी मिलती है और ना ही उसका छोटा भाई! घर की दशा देख उसे अंदाजा होता है कि उसके साथ बड़ा स्कैम हुआ है जिसकी जानकरी पुलिस को देता है. 

आरोपियों की गिरफ्तारी
शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की. संध्या विश्वकर्मा, बलराम नागवंशी, मुकेश यदुवंशी और शिवजी टांडेकर को गिरफ्तार भी कर लिया है. फिलहाल अभी संध्या के आशिक की तलाश जारी है. गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. छिंदवाड़ा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

