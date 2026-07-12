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हाथ-पैरों पर मेहंदी से लिखा मौत का राज, छिंदवाड़ा में महिला की आत्महत्या से सनसनी

Chhindwara Suicide Case: छिंदवाड़ा में 32 वर्षीय विवाहिता ने पहले अपने हाथ और पैरों पर मेहंदी से सुसाइड नोट लिखा. जिसके बाद जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली. पुलिस मामले की जांच कर रही थी.

Written ByANKIT WAIKEREdited By:Pooja
Published: Jul 12, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:26 PM IST
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