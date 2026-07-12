हाथ-पैरों पर मेहंदी से लिखा मौत का राज, छिंदवाड़ा में महिला की आत्महत्या से सनसनी

मामले की जांच में जुटी पुलिस

परिजनों का कहना है कि, महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे निजी अस्पताल रेफर किया गया. उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि उसकी शादी करीब 13 वर्ष पहले हुई थी और कुछ समय पूर्व बेटे की मृत्यु के बाद वह गहरे सदमे में थी. हालांकि आत्महत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि हाथ-पैरों पर मेहंदी से लिखा गया संदेश महत्वपूर्ण साक्ष्य है और इसकी बारीकी से जांच की जाएगी. मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.