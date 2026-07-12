हाथ-पैरों पर मेहंदी से लिखा मौत का राज, छिंदवाड़ा में महिला की आत्महत्या से सनसनी

राज्य चुनें
Chhindwara Suicide Case: छिंदवाड़ा जिले से आत्महत्या का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 32 वर्षीय विवाहिता ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ का सेवन करने से पहले अपने दोनों हाथों और पैरों पर मेहंदी से एक लंबा संदेश लिखा. जिसमें उसने प्रताड़ाना जिक्र किया है.
मामला जिले के चौरई क्षेत्र के चन्हियाखुर्द गांव का है. यहां 32 वर्षीय विवाहिता ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली. खुदकुशी से पहले महिला ने अपने हाथ और पैरों पर मेहंदी से सुसाइड नोट लिखा. जिसे पुलिस महत्वपूर्ण साक्ष्य मानकर जांच कर रही है. घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.
मेहंदी से लिखा सुसाइड नोट
जानकारी के अनुसार महिला ने अपने हाथ-पैरों पर लिखे संदेश में अपने जीवन की पीड़ा और परिस्थितियों का जिक्र किया है. चौरई टीआई मोहन मर्सकोले ने बताया कि चन्हियाखुर्द निवासी 32 वर्षीय प्रीति पति लखन वर्मा ने शुक्रवार को जहर का सेवन कर लिया था. पुलिस ने साक्ष्य सुरक्षित रखने के लिए मेहंदी से लिखे संदेशों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई है, ताकि जांच में उनका उपयोग किया जा सके.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
परिजनों का कहना है कि, महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे निजी अस्पताल रेफर किया गया. उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि उसकी शादी करीब 13 वर्ष पहले हुई थी और कुछ समय पूर्व बेटे की मृत्यु के बाद वह गहरे सदमे में थी. हालांकि आत्महत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि हाथ-पैरों पर मेहंदी से लिखा गया संदेश महत्वपूर्ण साक्ष्य है और इसकी बारीकी से जांच की जाएगी. मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट
Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.