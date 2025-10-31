छिंदवाड़ा में मिड-डे मील से हड़कंप! कढ़ी-चावल खाने के बाद 15 बच्चे बीमार, अस्पताल में सब भर्ती

Chhindwara Mid Day Meal Incident: छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा के गुरैया स्थित शासकीय स्कूल में मिड-डे मील खाने के बाद 15 बच्चे बीमार पड़ गए. सभी को सिंगोड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है. फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं और भोजन के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं.
Chhindwara Food Poisoning Case: छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विकासखंड के गुरैया स्थित शासकीय स्कूल में शुक्रवार दोपहर मिड-डे मील खाने के बाद करीब 15 बच्चे अचानक बीमार पड़ गए. मिली जानकारी के मुताबिक, बच्चों ने दोपहर में कढ़ी चावल खाए थे. जिसके कुछ समय बाद ही कई छात्रों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत होने लगी. जैसे ही बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया. शिक्षकों ने तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी और एंबुलेंस की मदद से बीमार बच्चों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई.
वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी बीमार बच्चों को सिंगोड़ी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. अमरवाड़ा के एसडीएम हेमकरण धुर्वे ने बताया कि मिड-डे मील खाने के बाद बच्चों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत हुई थी. फिलहाल सभी बच्चों का इलाज सिंगोड़ी अस्पताल में चल रहा है और डॉक्टरों की निगरानी में वे स्वस्थ हो रहे हैं. एसडीएम ने कहा कि किसी भी बच्चे की हालत गंभीर नहीं है और सभी को समय पर चिकित्सा सहायता मिल गई है.
तबीयत बिगड़ने की वजह
अमरवाड़ा के बीएमओ डॉ. सुलभ मरावी ने बताया कि सभी बच्चों को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया था, जिसके कारण किसी को गंभीर स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा. उन्होंने बताया कि अब सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं और जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे. वहीं प्रशासन ने स्कूल में परोसे गए मिड-डे मील के सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि भोजन दूषित था या नहीं. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बच्चों की तबीयत बिगड़ने की असली वजह क्या थी.
(रिपोर्टः रूपेश कुमार, छिंदवाड़ा)
