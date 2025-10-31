Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2982049
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

छिंदवाड़ा में मिड-डे मील से हड़कंप! कढ़ी-चावल खाने के बाद 15 बच्चे बीमार, अस्पताल में सब भर्ती

Chhindwara Mid Day Meal Incident: छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा के गुरैया स्थित शासकीय स्कूल में मिड-डे मील खाने के बाद 15 बच्चे बीमार पड़ गए. सभी को सिंगोड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है. फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं और भोजन के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 31, 2025, 06:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छिंदवाड़ा में मिड-डे मील से हड़कंप!
छिंदवाड़ा में मिड-डे मील से हड़कंप!

Chhindwara Food Poisoning Case: छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विकासखंड के गुरैया स्थित शासकीय स्कूल में शुक्रवार दोपहर मिड-डे मील खाने के बाद करीब 15 बच्चे अचानक बीमार पड़ गए. मिली जानकारी के मुताबिक, बच्चों ने दोपहर में कढ़ी चावल खाए थे. जिसके कुछ समय बाद ही कई छात्रों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत होने लगी. जैसे ही बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया. शिक्षकों ने तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी और एंबुलेंस की मदद से बीमार बच्चों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई.

वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी बीमार बच्चों को सिंगोड़ी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. अमरवाड़ा के एसडीएम हेमकरण धुर्वे ने बताया कि मिड-डे मील खाने के बाद बच्चों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत हुई थी. फिलहाल सभी बच्चों का इलाज सिंगोड़ी अस्पताल में चल रहा है और डॉक्टरों की निगरानी में वे स्वस्थ हो रहे हैं. एसडीएम ने कहा कि किसी भी बच्चे की हालत गंभीर नहीं है और सभी को समय पर चिकित्सा सहायता मिल गई है.

तबीयत बिगड़ने की वजह
अमरवाड़ा के बीएमओ डॉ. सुलभ मरावी ने बताया कि सभी बच्चों को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया था, जिसके कारण किसी को गंभीर स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा. उन्होंने बताया कि अब सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं और जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे. वहीं प्रशासन ने स्कूल में परोसे गए मिड-डे मील के सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि भोजन दूषित था या नहीं. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बच्चों की तबीयत बिगड़ने की असली वजह क्या थी.
(रिपोर्टः रूपेश कुमार, छिंदवाड़ा)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Chhindwara News

Trending news

Chhindwara News
छिंदवाड़ा में मिड-डे मील से हड़कंप! कढ़ी-चावल खाने के बाद 15 बच्चे बीमार
CG News
घर में घुसने पर प्रेमी को मिली खूनी सजा,प्रेमिका के भाई और मामा के बेटों ने की हत्या
mp news
सरकारी स्कूल में शिक्षक का घिनौना कारनामा, छात्राओं को दिखाता था अश्लील वीडियो
chhattisgarh news
डिमांड से किया इनकार तो कर दी हत्या, ऑटो ड्राइवर ने किस न देने पर महिला का किया कत्ल
Vishnu Deo Sai
हिमालय में गूंजी जशपुर की गूंज: आदिवासी युवाओं ने जगतसुख पीक पर खोला नया मार्ग
MP Crime News
भोपाल में 'अपनों' का वहशी चेहरा! दादा और पिता ने किया दुष्कर्म, 2 बहनों ने कराई FIR
mp news
छिंदवाड़ा में 5 महीने की मासूम की मौत, कफ सिरप पीने के बाद मौत का आरोप, मेडिकल सील
mp news
नैनीताल के जंगल में MP के दो सगे भाई बेहोशी की हालत में मिले, बड़े की मौत, छोटा भर्ती
mp news
निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर क्रेन पलटी, नीचे गुजर रहे दो पिकअप वाहनों पर गिरी, 2 की मौत
mp news
MCU में बड़ा हादसा, तीसरी मंजिल से गिरा मास्टर्स का छात्र, हालत गंभीर