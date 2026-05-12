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छिंदवाड़ा में सिस्टम शर्मसार! लापता बहन के लिए आधे कपड़ों में कलेक्टर के पास पहुंचा भाई, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

Chhindwara News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में चार महीने से लापता बेटी की तलाश में परेशान पिता और भाई जनसुनवाई में पहुंचे. परिवार ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. कलेक्टर ने इस मामले में एसपी को जांच के निर्देश दिए.

Written By  Dinesh Nagar|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 12, 2026, 08:32 PM IST
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Chhindwara Missing Girl News
Chhindwara Missing Girl News

Chhindwara Missing Girl News: छिंदवाड़ा के चौरई में लापता बेटी की तलाश में भटक रहे एक पीड़ित पिता और भाई मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे. बेटी के लंबे समय से गुम होने के बाद नाराज पिता अपने बेटे के साथ अर्धनग्न अवस्था में कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया. पिता और बेटे ने हाथों में तख्तियां लेकर पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए. प्रदर्शन के दौरान पीड़ित पिता ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 7 दिन के अंदर उनकी लापता बेटी का पता नहीं लगाया गया, तो वे कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने आत्महत्या कर लेंगे. पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से मिलकर शिकायत की, जिसके बाद कलेक्टर ने एसपी को जांच के निर्देश दिए.

पीड़ित परिवार का कहना है कि बेटी घर से लापता हुई थी और उसके गायब होने के बाद से वे लगातार पुलिस और प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. परिवार ने आरोप लगाया कि शिकायत करने के बावजूद पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है. पिता ने बताया कि उनकी बेटी चार महीने पहले गायब हुई थी। कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस उसका पता नहीं लगा पाई है. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने दोनों को समझाइश दी और मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया.

कलेक्टर ने दिया आश्वासन 
पीड़ित भाई संतोष चंद्रवंशी ने बताया कि वे कलेक्टर कार्यालय इसलिए पहुंचे थे, क्योंकि उनकी बहन अनीता चंद्रवंशी 16 जनवरी 2026 से लापता है. उन्होंने बताया कि मामले की रिपोर्ट चौरई थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि वे बार-बार थाने जा रहे हैं और टीआई सहित जांच अधिकारी से बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है और वापस भेज दिया जाता है. संतोष ने कहा कि इसी के विरोध में उन्होंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, ताकि प्रशासन का रवैया सामने आ सके. उन्होंने बताया कि कलेक्टर ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

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बेटी को खोजने की मांग 
वहीं पीड़ित पिता केवल चंद्रवंशी ने बताया कि वे लगातार चौरई थाने जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. उन्होंने कहा कि 16 तारीख को उनकी बेटी को गायब हुए चार महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन अब तक पुलिस कोई पता नहीं लगा पाई है. पिता ने कहा कि जब वे पुलिस से पूछते हैं तो उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर वापस भेज दिया जाता है. उन्होंने कहा कि आखिर वे क्या करें, क्योंकि उनकी बेटी के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है. उन्होंने प्रशासन से जल्द बेटी को खोजने की मांग की है.

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