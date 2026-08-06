छिंदवाड़ा में चोरी के शक में भीड़ की बर्बरता, 3 युवकों के गले में कंटीले तार बांधकर घुमाया, जूतों-चप्पलों से पीटा

पहले भी आ चुकी हैं ऐसी घटनाएं

बता दें कि मध्य प्रदेश में चोरी के शक में लोगों के साथ मारपीट और भीड़ द्वारा कानून अपने हाथ में लेने की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं. दमोह में चोरी के शक में एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया था. रीवा में मोटरसाइकिल चोरी के शक में भीड़ ने एक युवक की पिटाई कर दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. ग्वालियर में मोबाइल फोन चोरी के शक में एक युवक के साथ मारपीट की गई थी, जबकि सागर में भीड़ ने मवेशी चोरी के शक में दो युवकों की पिटाई कर दी थी. उधर, शिवपुरी से भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें चोरी के शक में एक युवक को बांधकर पीटा जा रहा था.