छिंदवाड़ा में चोरी के शक में भीड़ की बर्बरता, 3 युवकों के गले में कंटीले तार बांधकर घुमाया, जूतों-चप्पलों से पीटा

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मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में खुद कानून हाथ में लेने और अमानवीय बर्ताव का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बुधवार को एक भीड़ ने इकलहरा में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) के परिसर में केबल चोरी के शक में तीन युवकों को भीड़ ने तालिबानी सजा दी. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लगभग 70 से 80 लोगों की भीड़ युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट करती दिख रही है. फुटेज में बड़ी संख्या में लोग युवकों को चप्पलों, लातों और घूसों से पीटते और उनके गले में कटीले तार लपेटकर उन्हें घुमाते हुए नजर आ रहे हैं.
चोरी के शक में भीड़ की बर्बरता
आरोप है कि पूछताछ के दौरान युवकों के साथ मारपीट की गई. बताया जाता है कि उन्हें गांव में घुमाया गया और उनके गले व कंधों पर केबल के बंडल लटकाए गए जिन्हें कथित तौर पर उन्होंने ही काटा था. एक वीडियो में लगभग 70 से 80 लोगों की भीड़ युवकों के साथ मारपीट करती दिख रही है. घटना स्थल पर WCL के सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे, लेकिन वीडियो में भीड़ को रोकने या युवकों को बचाने की कोई कोशिश करते हुए कोई नहीं दिखा. बड़कुही पुलिस चौकी के इंचार्ज ASI रामविलास तिवारी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है. उन्होंने कहा कि अगर किसी भी पक्ष से शिकायत मिलती है, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.
गले में कंटीले तार बांधकर घुमाया
रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना बुधवार की है. पेंच इलाके के इकलाहारा टाउनशिप में एक बंद पड़े फिल्टर प्लांट से केबल चोरी होने की खबर मिली थी. इसके बाद स्थानीय लोगों ने पास के CCTV कैमरों की फुटेज देखी, जिसमें तीन लोग की पहचान की गई और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया. लेकिन इसी दौरान उन्हें चप्पलों, लातों और घूसों से पीटते हुए और गले में कंटीले तार लपेटकर घुमाया गया.
पहले भी आ चुकी हैं ऐसी घटनाएं
बता दें कि मध्य प्रदेश में चोरी के शक में लोगों के साथ मारपीट और भीड़ द्वारा कानून अपने हाथ में लेने की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं. दमोह में चोरी के शक में एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया था. रीवा में मोटरसाइकिल चोरी के शक में भीड़ ने एक युवक की पिटाई कर दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. ग्वालियर में मोबाइल फोन चोरी के शक में एक युवक के साथ मारपीट की गई थी, जबकि सागर में भीड़ ने मवेशी चोरी के शक में दो युवकों की पिटाई कर दी थी. उधर, शिवपुरी से भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें चोरी के शक में एक युवक को बांधकर पीटा जा रहा था.
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