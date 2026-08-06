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छिंदवाड़ा में चोरी के शक में भीड़ की बर्बरता, 3 युवकों के गले में कंटीले तार बांधकर घुमाया, जूतों-चप्पलों से पीटा

छिंदवाड़ा जिले के इकलहरा में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) परिसर के अंदर केबल चोरी के शक में एक भीड़ ने तीन युवकों के साथ अमानवीय बर्बरता की. लगभग 70-80 लोगों की भीड़ ने युवकों को जूतों, चप्पलों, लातों और घूसों से पीटा.

Written ByANKIT WAIKEREdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 06, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:16 PM IST
छिंदवाड़ा में चोरी के शक में भीड़ की बर्बरता, 3 युवकों के गले में कंटीले तार बांधकर घुमाया, जूतों-चप्पलों से पीटा

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