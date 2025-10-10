Advertisement
छिंदवाड़ा में फिर एक मासूम ने तोड़ा दम, कफ सिरप पीने से एमपी में अब तक 24 बच्चों की मौत

Chhindwara Cough Syrup Case: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप 'कोल्ड्रिफ' से एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया. छिंदवाड़ा में अब तक 21 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि पूरे प्रदेश में मृतकों का आंकड़ा 24 तक पहुंच गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 10, 2025, 06:56 AM IST
छिंदवाड़ा में फिर एक मासूम ने तोड़ा दम
Chhindwara Children Death: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप से बच्चों की मौतों का सिलसिला लगातार जारी है. इस जहरीले सिरप की वजह से एक और बच्चे की मौत हो गई है. बच्चा किडनी फेलियर की गंभीर समस्या से जूझ रहा था और नागपुर के जीएमसी अस्पताल में भर्ती था. जहां पर इलाज चल रहा था. बता दें, कि इस सिरप से छिंदवाड़ा में अब तक 21 बच्चों की मौत हो चुकी हैं, जबकि पूरे प्रदेश में यह आंकड़ा 24 तक पहुंच गया है. 

वहीं इस मामले की जांच लगातार जारी है, इसमें गहनता से जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है. इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत के बाद प्रशासन की नींद खुली है. अब इस सिरप कांड में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां भी हो रही है. मामले में बच्चों की मौत का सौदागर रंगनाथन गोविंदन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया है. बता दें कि रंगनाथन, तमिलनाडु की श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है. वहीं रंगनाथन को चेन्नई की अदालत में पेश किया जाएगा, फिर ट्राजिट रिमांड के बाद छिंदवाड़ा लाया जाएगा. रंगनाथ की कंपनी पर कोलड्रिप कफ सिरप को बच्चों के लिए जानलेवा साबित होने का गंभीर आरोप है. 

कलेक्टर का गोलमोल जवाब?
वहीं, जांच में सामने आया है कि छिंदवाड़ा के परासिया सिविल अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीन सोनी अपने निजी क्लीनिक में बच्चों का इलाज कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने बच्चों को ऐसी दवाएं दीं, जिनके सेवन के बाद बच्चों को तेज बुखार और पेशाब में दिक्कत जैसी समस्याएं शुरू हुईं, जो आगे चलकर किडनी फेलियर का कारण बनीं. शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी को भी गिरफ्तार किया गया है. साथ ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं छिंदवाड़ा के कलेक्टर भी इस मामले पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं. कलेक्टर का कहना है कि 14 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने 20 बच्चों की मौत होने की बात कही है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "छिंदवाड़ा" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

