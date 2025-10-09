Advertisement
जहरीला कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक गिरफ्तार, 20 बच्चों की मौत मामले में बड़ा एक्शन

Cough Syrup Company Owner Arrest: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सिरप से 20 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी के मालिक रंगराजन को चेन्नई से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित था और अब उसे पूछताछ के लिए एमपी लाया जा रहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 09, 2025, 08:28 AM IST
MP Cough Syrup Case Update: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बीते दिनों कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से 20 बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में जहरीली दवा बनाने वाली कंपनी के मालिक रंगराजन को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने उसे चेन्नई से पकड़ा है. कफ सिरप से हुई मौतों के बाद से ही रंगराजन फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी.

छिंदवाड़ा पुलिस ने आरोपी रंगराजन पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. पुलिस उपमहानिरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने इस मामले में जानकारी देने वालों के लिए इनाम की घोषणा करते हुए कहा था कि सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा. फिलहाल आरोपी को मध्य प्रदेश लाया जा रहा है, जहां उससे पूछताछ के बाद कई और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

मालिक रंगराजन गिरफ्तार
आपको बता दें कि जहरीले कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश में अब तक 20 बच्चों की जान चली गई है. अभी भी आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीते 24 घंटे के दौरान तीन और मासूमों की मौत हो गई है. हालांकि, एमपी पुलिस ने जहरीली दवा बनाने वाली कंपनी के मालिक रंगराजन को गिरप्तार कर लिया है. अब हिरासत में जाने के बाद रंगनाथन से इस मामले पर लगातार पूछताछ की जा रही है. 

कहां कितने बच्चों की मौत
आंकड़ों के अनुसार, जहरीले कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है. एमपी के छिंदवाड़ा में 17, पांढुर्ना में एक और बैतूल में दो बच्चों की मौत हो गई है. पांच बच्चे अब भी नागपुर में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं. अब कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी के ऑनर को हिरासत में लिया गया है. उसे पकड़ने के लिए दो टीम चेन्नई और काछीपुरम पहुंच गई थीं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "छिंदवाड़ा" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

