जहरीला कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक गिरफ्तार, 20 बच्चों की मौत मामले में बड़ा एक्शन

MP Cough Syrup Case Update: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बीते दिनों कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से 20 बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में जहरीली दवा बनाने वाली कंपनी के मालिक रंगराजन को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने उसे चेन्नई से पकड़ा है. कफ सिरप से हुई मौतों के बाद से ही रंगराजन फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी.

छिंदवाड़ा पुलिस ने आरोपी रंगराजन पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. पुलिस उपमहानिरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने इस मामले में जानकारी देने वालों के लिए इनाम की घोषणा करते हुए कहा था कि सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा. फिलहाल आरोपी को मध्य प्रदेश लाया जा रहा है, जहां उससे पूछताछ के बाद कई और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

Children's death linked to cough syrup | Chhindwara SP Ajay Pandey tells ANI that Sresan Pharma owner S Ranganathan was arrested last night. He will be presented before Chennai court (in Tamil Nadu) and brought to Chhindwara (MP) after securing transit remand. Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) October 9, 2025

मालिक रंगराजन गिरफ्तार

आपको बता दें कि जहरीले कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश में अब तक 20 बच्चों की जान चली गई है. अभी भी आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीते 24 घंटे के दौरान तीन और मासूमों की मौत हो गई है. हालांकि, एमपी पुलिस ने जहरीली दवा बनाने वाली कंपनी के मालिक रंगराजन को गिरप्तार कर लिया है. अब हिरासत में जाने के बाद रंगनाथन से इस मामले पर लगातार पूछताछ की जा रही है.

कहां कितने बच्चों की मौत

आंकड़ों के अनुसार, जहरीले कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है. एमपी के छिंदवाड़ा में 17, पांढुर्ना में एक और बैतूल में दो बच्चों की मौत हो गई है. पांच बच्चे अब भी नागपुर में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं. अब कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी के ऑनर को हिरासत में लिया गया है. उसे पकड़ने के लिए दो टीम चेन्नई और काछीपुरम पहुंच गई थीं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "छिंदवाड़ा" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!