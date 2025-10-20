जेल में 'मौत के सौदागर'! छिंदवाड़ा में जहरीला सिरप पीने से 24 बच्चों की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई

Chhindwara Cough Syrup Case: मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला पूरे देश में सुर्खियों में रहा. छिंदवाड़ा में 20 से ज्यादा मासूमों की जान लेने वाले इस गंभीर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार किया और कोर्ट के आदेश के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. मामले की जांच अभी भी जारी है और पुलिस प्रशासन ने कहा है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

मुख्य आरोपी रंगनाथन गोविंदन को परासिया सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने उसे जिला जेल भेजने का आदेश दिया. इससे पहले आरोपी को तमिलनाडु से पकड़कर छिंदवाड़ा लाया गया था. पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने से एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इससे लोगों में विश्वास बना कि बच्चों की मौत के मामले में कानून कड़ी कार्रवाई कर रहा है.

मामले में जांच अभी भी जारी

इस जहरीले कफ सिरप से कई बच्चों की किडनी फेल हो गई थी और कई की मौत हो गई. पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने बताया कि इस गंभीर घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) बनाया गया है. SIT ने तमिलनाडु में आरोपी की फैक्ट्री और दवा से जुड़े अहम सबूत जुटाए हैं, जिससे अब तक कई खुलासे सामने आए हैं. जांच अब भी जारी है और पुलिस लगातार सबूतों की पड़ताल कर रही है.

दोबारा रिमांड पर भेजा गया

पुलिस ने साफ किया है कि अगर पूछताछ में और नए तथ्य सामने आते हैं, तो आरोपी को दोबारा रिमांड पर लिया जा सकता है. फिलहाल सबसे बड़ी राहत यह है कि इस ‘जहर के सौदागर’ को जेल भेज दिया गया है और उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी. स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई को सराहा है, क्योंकि इस मामले ने पूरे इलाके में डर और चिंता पैदा कर दी थी.

