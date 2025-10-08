Advertisement
बच्चों की मौत के बाद भी खिलवाड़, MP स्वास्थ्य विभाग ने की ऐसी लापरवाही; जिसकी किसी को नहीं होगी उम्मीद

MP News: एमपी स्वास्थ्य विभाग की ओर से कफ सिरप में घोर लापरवाही सामने आई है. लगातार बच्चों की मौत की खबरों के बावजूद विभाग ने 29 सितंबर को कलेक्ट किए गए सैंपल को 'इमरजेंसी' नहीं माना.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:45 AM IST
Cough Syrup Death: मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में राज्य स्वास्थ्य विभाग की बड़ी और लापरवाही सामने आई है. यह खुलासा हुआ है कि लगातार मासूमों की जान जाने की खबरों के बावजूद, विभाग ने स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह नजरअंदाज किया.रिपोर्ट के अनुसार, जब 29 सितंबर को कफ सिरप के सैंपल कलेक्ट किए गए, तब भी इन्हें 'इमरजेंसी' श्रेणी में नहीं रखा गया.

यह भी पढ़ें: कहां गया 100KG जहरीला केमिकल, जिसे तमिलनाडु की कंपनी ने खरीदा था; कफ सीरप से मौत मामले में बड़ा खुलासा

 

दरअसल, मध्यप्रदेश में Coldrif सिरप से बच्चों की मौत के मामले में एक और गंभीर लापरवाही उजागर हुई है. 29 सितंबर को जब बच्चों की मौतें सामने आने लगीं तब भी एमपी स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति की गंभीरता को नजरअंदाज किया. ज़हरीले कफ सिरप के सैंपल लिए तो गए लेकिन उन्हें इमरजेंसी केस न मानते हुए सरकारी रजिस्ट्री पोस्ट से भोपाल भेजा गया, जिससे वे तीन दिन बाद लैब पहुंचे.

इमरजेंसी श्रेणी में नहीं रखा
रिपोर्ट के अनुसार जब 29 सितंबर को कफ सिरप के सैंपल एकत्र किए गए थे तो उन्हें "इमरजेंसी" श्रेणी में नहीं रखा गया था. बच्चों की लगातार हो रही मौतों के बावजूद सैंपल 29 सितंबर को कलेक्ट कर सरकारी रजिस्ट्री पोस्ट से भोपाल भेजे गए.  इस प्रक्रिया में सैंपल को राजधानी पहुंचने में पूरे तीन दिन लग गए.

यह भी पढ़ें: MP में कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त, स्वास्थ्य विभाग से मांगी रिपोर्ट, दो घंटे चली बैठक

 

एमपी में बैन की गई सिरप
स्वास्थ्य विभाग की यह सुस्ती तब और भी अधिक निंदनीय साबित हुई, जब पता चला कि मध्य प्रदेश में सैंपल पहुंचने से पहले ही तमिलनाडु सरकार ने अपनी त्वरित जांच पूरी कर ली थी और जहरीले सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया था. आखिरकार, एमपी सरकार को भी तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट के आधार पर ही इस जानलेवा सिरप को बैन करना पड़ा.  यह दर्शाता है कि राज्य प्रशासन ने न केवल बच्चों की जान बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई नहीं की, बल्कि अपनी आंतरिक जांच प्रक्रिया में भी गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाया.

