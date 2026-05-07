Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3207858
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhछिंदवाड़ा

64 किसानों को मिलेंगे लगभग एक करोड़ रुपये, CM मोहन यादव बोले- उपज का एक-एक दाना कीमती

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की किसान हितैषी नीतियों और मंडी बोर्ड की सक्रियता की वजह से कृषि उपज मंडी समिति चौरई की अपील पर जबलपुर हाई कोर्ट ने 64 किसानों को बेची गई उपज की राशि 96 लाख 51 हजार 500 रुपये के भुगतान करने का आदेश दिया है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: May 07, 2026, 10:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

64 किसानों को मिलेंगे लगभग एक करोड़ रुपये, CM मोहन यादव बोले- उपज का एक-एक दाना कीमती

मध्य प्रदेश में किसानों की मेहनत की कमाई डकारने वालों की अब खैर नहीं है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की किसान हितैषी नीतियों और मंडी बोर्ड की सक्रियता से चौरई के 64 किसानों को एक बड़ी राहत मिली है. अपनी ही बेची हुई फसल के करीब 96 लाख 51 हजार रुपये के लिए परेशान हो रहे इन किसानों के हक में जबलपुर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फंसी हुई यह पूरी रकम किसानों को तुरंत चुकाने का आदेश दिया है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह पूरा विवाद छिंदवाड़ा के चौरई के कृषि उपज मंडी समिति का है. यहां रजिस्टर्ड एक फर्म 'ज्ञाताश्री ट्रेडर्स' ने किसानों से फसल तो खरीद ली, लेकिन जब भुगतान की बारी आई तो आनाकानी करने लगा. मामला जब मंडी समिति के संज्ञान में आया, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया. चौरई के तहसीलदार न्यायालय के जरिए फर्म के खिलाफ रिकवरी (RRC) निकाली गई और 96,51,500 रुपये वसूल कर मंडी समिति के खाते में जमा करवा लिए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

...तो हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

पैसा वसूल तो हो गया था, लेकिन कानूनी पेंच के कारण इसे सीधे किसानों को बांटा नहीं जा सकता था. सिविल और जिला अदालत से जब भुगतान की अनुमति नहीं मिली, तो मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा. सीएम डॉ. मोहन यादव के कड़े निर्देशों के बाद राज्य कृषि विपणन बोर्ड के एमडी कुमार पुरुषोत्तम ने मोर्चा संभाला. मंडी समिति की तरफ से सीधे जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई. कोर्ट ने 30 अप्रैल 2026 को इस मामले में किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भुगतान को हरी झंडी दे दी.

ये भी पढ़ें- MP में छाई 'झालमुड़ी', CM मोहन ने बुरहानपुर में कार्यकर्ताओं खिलाई, निशाने पर ममता बनर्जी

उपज का एक-एक दाना कीमती: सीएम मोहन यादव

इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साफ संदेश दिया है कि प्रदेश में किसानों के साथ कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा, 'किसान की उपज का एक-एक दाना हमारे लिए कीमती है. मंडी की व्यवस्था पारदर्शी रहे और किसानों को समय पर उनके पैसे मिलें, यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है.'

इस मामले को एक मिसाल के तौर पर लेते हुए मंडी बोर्ड ने भी प्रदेश भर के सभी मंडी सचिवों को सख्त हिदायत जारी कर दी है. स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी मंडी में किसानों के भुगतान में लापरवाही हुई तो सीधे अफसरों पर गाज गिरेगी. फिलहाल, हाई कोर्ट के आदेश के बाद चौरई मंडी समिति तय समय-सीमा के भीतर सभी 64 किसानों के खातों में उनका पैसा भेजने की कार्यवाही कर रही है.

TAGS

Mohan YadavMP High court

Trending news

Mohan Yadav
64 किसानों को मिलेंगे लगभग एक करोड़ रुपये, CM मोहन यादव बोले- उपज का एक-एक दाना कीमती
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल से रवाना होगी पहली सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा, CM मोहन दिखाएंगे हरी झंडी, पढ़ें बड़ी खबरें
mp news
MP में गेहूं खरीदी पर कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, 747 KM लंबा नेशनल हाइवे होगा बंद
mp news
MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सीनियर IAS अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट
Alirajpur
जिंदा हूं कलेक्टर साहब.. फाइलों में दफन टीचर की कहानी, जगह दे रहा जिंदा होने के सबूत
jabalpur news
लेंसकार्ट के बाद अब पैंटालून्स निशाने पर...जबलपुर में तिलक-कलावा को लेकर बवाल!
Mohan Yadav
बुरहानपुर में मोहन यादव का बड़ा ऐलान, व्यापारियों से किया संवाद;इन बातों पर दिया जोर
crime news
कंचे देने के लिए घर में बुलाया, फिर 2 लोगों ने 9 साल की मासूम से की हैवानियत
Mohan Yadav
MP में नई रेल लाइन को मंजूरी, होगा ये बड़ा फायदा; मोहन यादव ने PM मोदी का माना आभार
ujjain news
10वीं में मिले 11 नंबर, सदमे में थी लड़की; फिर रिचेकिंग में आई फर्स्ट डिवीजन