/अब हर शुक्रवार दफ्तर छोड़ फील्ड पर उतरेंगे मंत्री-अधिकारी, जन-विश्वास अभियान का CM करेंगे शुभारंभ, मौके पर होगा समस्याओं का समाधान

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मध्य प्रदेश सरकार 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत करने जा रही है. इस अभियान के तहत सरकारी और प्रशासनिक अधिकारी अब हर शुक्रवार अपने दफ्तरों से बाहर निकलकर गांवों और शहरों में सीधे जनता तक पहुंचेंगे. इस अभियान का मुख्य मकसद लोगों की शिकायतों और समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना, जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करना, प्रशासन को अधिक जवाबदेह और संवेदनशील बनाना है. यह अभियान पूरे राज्य में 8 जनवरी 2027 तक चलाया जाएगा.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अभियान को राज्य की 8.5 करोड़ से अधिक आबादी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया है. इसके लिए सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक के सभी अधिकारियों को फील्ड में जाने के निर्देश दिए गए हैं. अभियान के दौरान मुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद बढ़ाएगा, शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद करेगा.
मौके पर होगा समस्या का समाधान
इस अभियान के तहत जिन इलाकों का दौरा किया जाना है, वहां लंबित मामलों जैसे CM हेल्पलाइन, जन शिकायत सुनवाई, लोक सेवा गारंटी, म्यूटेशन, सीमांकन और जमीन के बंटवारे से जुड़े मामले की समीक्षा दौरे से एक हफ्ते पहले की जाएगी. इसका मकसद ज्याद से ज्यादा मामलों को पहले ही सुलझाना होगा. जो भी शिकायतें बाकी रह जाएंगी या दौरे के दौरान सामने आएंगी, उन्हें मौके पर ही सुलझाया जाएगा.
सीएम करेंगे जन-विश्वास अभियान का शुभारंभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान 2026 का शुभारंभ करेंगे. मुख्यमंत्री आज छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे. दोपहर 12:20 बजे मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां वे उद्यमियों, जन-प्रतिनिधियों और प्रमुख नागरिकों से बातचीत करेंगे. इस दौरान, वे मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का शुभारंभ और जिला-स्तरीय ऑनलाइन समाधान पहल के तहत समस्याओं का समाधान करेंगे. दोपहर 2:45 बजे मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीहोर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होंगे.
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