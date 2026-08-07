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अब हर शुक्रवार दफ्तर छोड़ फील्ड पर उतरेंगे मंत्री-अधिकारी, जन-विश्वास अभियान का CM करेंगे शुभारंभ, मौके पर होगा समस्याओं का समाधान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 7 अगस्त को छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का शुभारंभ करेंगे. यह अभियान 8 जनवरी 2027 तक चलेगा, जिसके तहत हर शुक्रवार को अधिकारी मुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे और मौके पर ही समस्याओं का समाधान करेंगे.

Written ByPooja
Published: Aug 07, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:43 PM IST
अब हर शुक्रवार दफ्तर छोड़ फील्ड पर उतरेंगे मंत्री-अधिकारी, जन-विश्वास अभियान का CM करेंगे शुभारंभ, मौके पर होगा समस्याओं का समाधान

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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