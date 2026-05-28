MP-महाराष्ट्र के बीच बढ़ेगी रफ्तार, सिवनी-छिंदवाड़ा-सावनेर सड़क बनेगी फोरलेन हाईवे, NHAI तैयार कर रहा DPR

MP New Four Lane Highway-मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सड़क संपर्क को मजबूत बनाने के लिए सिवनी-छिंदवाड़ा-सावनेर फोरलेन परियोजना पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. एनएचएआई इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यानी DPR तैयार कर रहा है. करीब 158 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग-547 और NH-347 के तहत विकसित किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट के बनने से सफर आसान और सुगम हो जाएगा.

बेहतर तरीके से जुड़ेंगे औद्योगिक क्षेत्र

इस परियोजना का उद्देश्य महाराष्ट्र के नागपुर और सावनेर जैसे औद्योकि क्षेत्रों को मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी और मध्य भारत के अन्य हिस्सों से बेहतर तरीके से जोड़ना है. वर्तमान में इस मार्ग पर भारी वाहनों और औद्योगिक ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे जाम और सड़क दुर्घटनाओं की समस्या बनी रहती है.

एमपी और महाराष्ट्र में होगी कनेक्टिविटी

फोरलेन बनने के बाद यातायात अधिक तेज, सुरक्षित और सुगम हो सकेगा. यह परियोजना केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के बीच आर्थिक और औद्योगिक संपर्क मजबूत करने वाली बड़ी पहल माना जा रहा है. सावनेर और नागपुर क्षेत्र कोयला, ऊर्जा और औद्योकि गतिविधियों के लिए जरूरी हैं, जबकि छिंदवाड़ा क्षेत्र कोयला खदानों, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के कारण तेजी से विकसित हो रहा है.

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छिंदवाड़ा और नागपुर का सफर होगा आसान

इस प्रोजेक्ट के बनने से माल परिवहन आसान होगा, साथ ही परिवहन की लागत कम होगी और समय की बचत भी होगी. साथ ही छिंदवाड़ा और नागपुर के बीच यात्रा करने वाले लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगा. अभी दो-लेन सड़क और भारी ट्रैफिक के कारण यात्रा में अधिक समय लगता है. कई जगहों पर ओवरटेकिंग की सुविधा सीमित होने से दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है. फोरलेन बनने के बाद यात्रा का समय कम होगा और सड़क सुरक्षा में सुधार आएगा.

पर्यटन स्थलों तक पहुंच होगी आसान

इस परियोजना से पर्यटन क्षेत्र को भी फायदा मिलने की संभावना है. पेंच नेशनल पार्क, तामिया, पचमढ़ी, देवगढ़ किला और जाम सांवली हनुमान मंदिर जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान हो जाएगा. इससे होटल, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय व्यापार को बढ़ाना मिलेगा साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं. NHAI के अनुसार, डीपीआर तैयार करते समय सड़क सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है. परियोजना में जरूरत के अनुसार फ्लाईओवर, अंडरपास, सर्विस रोड, जंक्शन सुधार, रोड मार्किंग और आधुनिक ट्रैफिक सिस्टम जैसी सुविधाएं भी शामिल की जाएंगी. साथ ही ब्लैक स्पॉट सुधार और बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था पर भी फोकस रहेगा.

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