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MP Road Accident: तेज रफ्तार ने छीनी कई परिवारों की खुशियां, दो अलग-अलग सड़क हादसे में 5 की मौत

MP Road Accident: मध्य प्रदेश में दो अलग-अलग सड़क हादसों में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है. दोनों भीषण सड़क हादसों के बाद इलाके में मातम छा गया. हादसों के बाद पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 18, 2026, 11:52 AM IST
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MP Road Accident: तेज रफ्तार ने छीनी कई परिवारों की खुशियां, दो अलग-अलग सड़क हादसे में 5 की मौत

MP Road Accident: मध्य प्रदेश में तेज रफ्तार का कहर लगातार जानलेव साबित हो रहा है. अलग-अलग सड़क हादसों में कई परिवारों की खुशियां उजड़ गईं. छिंदवाड़ा में दो बाइकों की भीषण भिड़ंत में तीन युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं उमरिया में कार और दोपहिया वाहन की आमने-सामने की टक्कर में दो लोगों की जान चली गई. दोनों हादसों के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव थाना क्षेत्र के हनोतिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास दो तेज रफ्तार बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की जान चली गई . टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दो अन्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली. 

छिंदवाड़ा में तीन युवकों की मौत
मृतकों की पहचान चंद्रभान यादव (20), चमन यादव (15) और सोनू उईके के रूप में हुई है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और 108 एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉ. प्राची साहू ने उन्हें प्राथमिक इलाज किया, लेकिन उन्हें चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें नहीं बचाया जा सका . मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है.

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उमरिया में सड़क हादसे में 2 की मौत 
वहीं उमरिया जिला मुख्यालय से होकर मानपुर जाने वाले राजमार्ग में सोमवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई है. सरमनिया मोड़ के समीप बाइक और कार तेज गति से आमने सामने टकरा गई. जिसके कारण बाइक सवार उछलकर दूर जा गिरे बाइक सवार हैदर खान की मौके पर मौत हो गई है. वहीं अनिल रजक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको नजादीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर ले जाया गया जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

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