MP के 8 जिलों की लगी लॉटरी, पर्यटकों के लिए बनेंगे होटल-रिसॉर्ट, 480 करोड़ का निवेश

MP Tourism PPP Model: मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है. खास बात यह है कि बड़े शहरों के अलावा अब छोटे जिलों की तरफ भी पर्यटकों ने तेजी से रुख किया है, ऐसे में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग अब बड़े जिलों के साथ-साथ छोटे-छोटे जिलों में भी निवेश की योजना पर काम कर रहा है. मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग 480 करोड़ रुपए निवेश करने की तैयारी में है, जहां पांच जिलों में पर्यटकों के लिए होटल-रिसॉर्ट बनाए जाएंगे, ताकि यहां के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके इसके लिए पीपीपी मॉडल पर काम किया जाएगा.

पर्यटकों के लिए सुविधाएं

दरअसल, मध्य प्रदेश में पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने के लिए अब छोटे जिलों में भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. जहां पर्यटन विभाग प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानि पीपीपी मॉडल पर काम करेगा, जहां अलग-अलग कामों में कुल 480 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा. ताकि इससे न केवल पर्यटक आकर्षित होंगे बल्कि होटल और रिसॉर्ट के माध्यम से निवेश भी बढ़ेगा. मध्य प्रदेश में पिछुल कुछ समय में पर्यटन सुविधाओं में तेजी से विस्तार आया है. जिनमें मुख्य रूप से आधुनिक सुविधाओं वाले होटल-रिसॉर्ट के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है. ऐसे में सरकार अब इस दिशा में भी काम कर रहा है.

इन जिलों को फायदा

मंदसौर

छिंदवाड़ा

धार

बैतूल

पन्ना

छतरपुर

निवाड़ी

नीमच

इन जिलों में होटल और रिसॉर्ट के निर्माण होंगे, जिसमें पर्यटन विभाग निजी क्षेत्रों की भी मदद लेगा. खास बात यह है कि पुराने महलों और किलो को भी होटलों में तब्दील किया जाएग, इसके लिए टेंडर निकाल दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि पर्यटन विभाग की योजना के तहत डेढ़ से पांच साल के अंदर यह रिसॉर्ट और होटल बनकर तैयार हो जाएंगे, जिन्हें 90 साल की लीज पर दिया जाएगा. जिसके लिए जमीनों के रेट भी तय हो गए हैं. पर्यटन विभाग 30 प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया पर काम करने की तैयारी में है. जिसमें होटल-रिसॉर्ट के अलावा वेलनेस सेंटर, ई को-टूरिज्म को भी बढ़ाया जाएगा. मध्य प्रदेश में सालाना आने पर्यटकों की संख्या 10 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है.

