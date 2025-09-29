एमपी में फैली रहस्यमई बीमारी! किडनी फेल होने से 22 दिन में 4 बच्चों की मौत, दिल्ली-भोपाल की टीमें भी उलझीं

MP Health News: एमपी के छिंदवाड़ा जिले में एक बीमारी ने कहर मचा रखा है. जिले में पिछले एक महीने के अंदर 4 की मौत हो गई है. इसके लिए दिल्ली से ICMR की एक टीम ने आकर जांच की, तो कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है. लेकिन, मृत बच्चों के परिजनों का कहना है कि बच्चों के पहले तेज बुखार आया है, उसके बाद उनकी जान चली गई.
Chhindwara Health News: मध्य प्रदेश में इन दिनों कई तरह की बीमारियों का प्रकोप लगातार जारी है. अभी कुछ दिन पहले एक टीवी जैसी बीमारी लोगों को अपना शिकार बना रही थी. वहीं अब छिंदवाड़ा में भी एक रहस्यमई बीमारी से एक और बच्चे की मौत हो गई है. बता दें कि बीते शनिवार को दीघावानी के 4 साल के विकास यदुवंशी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.
मिली जानकारी के मुताबिक, विकास यदुवंशी को पिछले हफ्ते तेज बुखार आया है. उसके बाद विकास को नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जिसके बाद शनिवार को विकास यदुवंशी की मौत हो गई थी. इससे पहले तीन और बच्चों की इसी बीमारी के चलते जान चली गई थी. बता दें कि 7 सितंबर को इस बीमारी से पहले बच्चे की मौत हुई थी. इन सभी मृत बच्चों को शुरूआत में तेज बुखार आया और पेशाब रुकने लगी थी.
जांच की रिपोर्ट नहीं आई है
छिंदवाड़ा में इस बीमारी की दस्तक के बाद दिल्ली से ICMR की टीम आई. जिसके बाद टीम ने जांच पड़ताल की तो, इलाके में कई दिनों तक डेरा डाले रहे. इसके बाद भोपाल से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी वहां जाकर घर-घर में सर्वे किया. इसके अलावा, वहां पानी की जांच की. लेकिन बीमारी का कोई ठोस कारण अब तक सामने नहीं आया है. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जो सैंपल लिए थे, उसने जांच के लिए पुणे भेज दिए हैं. हालांकि अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है.
बच्चों में पाए गए थे ये लक्षण
वहीं मृत परिजनों के बच्चों से मिली जानकारी के मुताबिक, बच्चों को पहले काफी तेज बुखार आया था, उसके बाद बच्चों की किडनी में इंफेक्शन हुआ. हालात खराब होने के बाद बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके कारण स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई. तब जाकर परिजनों ने बच्चे को इलाज के लिए नागपुर भेजा. उसके बावजूद भी बच्चे की जान नहीं बच पाई है.
