सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कफ सिरप कांड, 16 बच्चों की मौत मामले में याचिका दायर, CBI जांच की मांग

MP Cough Syrup News: मध्य प्रदेश में कफ सिरप कोल्ड्रिफ पीने से 16 बच्चों की मौत के गंभीर मामले से जुड़ी कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. एक वकील ने जनहित याचिका (PIL) दायर कर पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है. याचिका में इस ज़हरीले कफ सिरप के निर्माण, नियमन, परीक्षण और वितरण की पूरी श्रृंखला की जांच सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में करने की मांग की गई है.

16 बच्चों की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

दरअसल, छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ़ सिरप पीने से 16 बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की गई है. याचिका में दवा निर्माण, परीक्षण, वितरण की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने की बात कही गई है. अब तक डॉक्टर प्रवीन सोनी को गिरफ्तार और निलंबित किया गया है. जांच के लिए 12 सदस्यीय SIT बनाई गई है. यह मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर बहस और जांच का विषय बन गया है.

प्रशासन ने उठाए सख्त कदम

इस बीच प्रशासन ने कई सख्त कदम उठाए हैं. डॉक्टर प्रवीन सोनी जिसने कथित तौर पर ज़्यादातर बच्चों को यह सिरप लिखा था उसे गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया है. साथ ही जहरीला सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है.

दो और कफ सिरप पाए गए ज़हरीले

इस बीच एक और खुलासा हुआ है. बच्चों की किडनी फेल होने और मौत के मामलों की जांच के दौरान दो और कफ सिरप ब्रांड – 'री लाइफ' और 'रेस्पिफ़्रेस टीआर' को ज़हरीला पाया गया है. मध्य प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इन दोनों सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल नामक अत्यंत खतरनाक रसायन की मात्रा निर्धारित सीमा से कहीं अधिक है. यह केमिकल विशेष रूप से किडनी और शरीर के अन्य अंगों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है.