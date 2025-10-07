Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2951245
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कफ सिरप कांड, 16 बच्चों की मौत मामले में याचिका दायर, CBI जांच की मांग

Cough Syrup Deaths in MP: मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से 16 बच्चों की मौत के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई है. 

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 07, 2025, 12:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कफ सिरप कांड, 16 बच्चों की मौत मामले में याचिका दायर, CBI जांच की मांग

MP Cough Syrup News: मध्य प्रदेश में कफ सिरप कोल्ड्रिफ पीने से 16 बच्चों की मौत के गंभीर मामले से जुड़ी कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. एक वकील ने जनहित याचिका (PIL) दायर कर पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है. याचिका में इस ज़हरीले कफ सिरप के निर्माण, नियमन, परीक्षण और वितरण की पूरी श्रृंखला की जांच सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में करने की मांग की गई है.

यह भी पढ़ें: 2 और कफ सिरप निकले जहरीले, रीलाइफ और रेस्पिफ्रेश में खतरनाक केमिकल, जांच रिपोर्ट में खुलासा

 

Add Zee News as a Preferred Source

16 बच्चों की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
दरअसल, छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ़ सिरप पीने से 16 बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की गई है. याचिका में दवा निर्माण, परीक्षण, वितरण की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने की बात कही गई है. अब तक डॉक्टर प्रवीन सोनी को गिरफ्तार और निलंबित किया गया है. जांच के लिए 12 सदस्यीय SIT बनाई गई है. यह मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर बहस और जांच का विषय बन गया है.

 प्रशासन ने उठाए सख्त कदम
इस बीच प्रशासन ने कई सख्त कदम उठाए हैं. डॉक्टर प्रवीन सोनी जिसने कथित तौर पर ज़्यादातर बच्चों को यह सिरप लिखा था उसे गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया है. साथ ही जहरीला सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें: छिंदवाड़ा में अब तक क्यों नहीं किया गया बच्ची का पोस्टमार्टम, PM में देरी की क्या है वजह

 

दो और कफ सिरप पाए गए ज़हरीले
इस बीच एक और खुलासा हुआ है. बच्चों की किडनी फेल होने और मौत के मामलों की जांच के दौरान दो और कफ सिरप ब्रांड – 'री लाइफ' और 'रेस्पिफ़्रेस टीआर' को ज़हरीला पाया गया है. मध्य प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इन दोनों सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल नामक अत्यंत खतरनाक रसायन की मात्रा निर्धारित सीमा से कहीं अधिक है. यह केमिकल विशेष रूप से किडनी और शरीर के अन्य अंगों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है.  

TAGS

mp newsChhindwara News

Trending news

mp news
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कफ सिरप कांड, 16 बच्चों की मौत मामले में याचिका दायर, CBI जांच
MP Today Live
MP Today Live: छिंदवाड़ा में एक और बच्ची की मौत, 7 अक्टूबर की बड़ी खबरें
Katni News
ऑनलाइन चाकू ऑर्डर करने वालों सावधान! पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार, जानें मामला
mp news
2 और कफ सिरप निकले जहरीले, रीलाइफ और रेस्पिफ्रेश में खतरनाक केमिकल, जांच में खुलासा
mp news
MP में सूबेदार और SI के पदों पर निकली बंपर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, जानें
bhopal news
भोपाल में फैल रही दो खतरनाक बीमारियां! लगातार बढ़ रहे हैं मरीज, जानें कैसे करें बचाव
Latest satna News
बीड़ी पैकिंग पर देवी-देवताओं की तस्वीर का इस्तेमाल, हाशिम खान की फैक्ट्री हुई सील
Bilaspur News
अपहरण या साजिश? CM के गृह जिले से युवक लापता, पिता से मांगी फिरौती; लोकेशन देख...
Hemant Chandrakar ED case
ED ऑफिस में कारोबारी से मारपीट का आरोप! हाईकोर्ट ने चंद्राकर को दी बड़ी राहत
mp police
एमपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पदों पर बंपर भर्ती, जानिए आवेदन का पूरा प्रॉसेस