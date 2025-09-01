छिंदवाड़ा में पोस्टर से मचा बवाल: पूर्णिमा वर्मा की गिरफ्तारी के बाद सड़क पर गुलाबी गैंग

Chhindwara News: गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा को छिंदवाड़ा पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उन्हें शराब दुकानों के बाहर आपत्तिजनक पोस्टर लगाए और सार्वजनिक शांति भंग करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया है. वहीं पूर्णिमा वर्मा की गिरफ्तारी के बाद छिंदवाड़ा जिले में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि गुलाबी गैंग ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध करना शुरू कर दिया है, सोमवार को भी इस मामले में हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि रविवार को ही पूर्णिमा वर्मा की गिरफ्तारी के बाद शहर में हलचल तेज हो गई और गुलाबी गैंग की सैकड़ों महिलाएं कोतवाली पहुंचकर जोरदार विरोध-प्रदर्शन करने लगीं.

छिंदवाड़ा में अवैध शराब से जुड़ा है मामला

मामला छिंदवाड़ा जिले में अवैध शराब से जुड़ा बताया जा रहा है. पूर्णिमा वर्मा पिछले कई महीनों से जिले में चल रही शराब की दुकानों और कथित अवैध अहातों के खिलाफ अभियान चला रही थीं, उन्होंने कई बार महिलाओं के साथ मिलकर धरने-प्रदर्शन किए और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग भी की थी. लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने शराब दुकानों के बाहर कुछ पोस्टर चिपकाए थे, जिनमें वे खुद डंडा लिए खड़ी थीं, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की चूड़ियों की तस्वीर के साथ एक चुनौतीपूर्ण संदेश लिखा था, ऐसे में जैसे ही यह पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो यह शहर में चर्चा में आ गया था. कई स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने इसे भड़काऊ और शांति भंग करने वाला बताया. कोतवाली पुलिस को शराब दुकानों के पास तोड़फोड़ और तनाव फैलाने की शिकायतें भी लगातार मिल रही थीं. जिसके बाद पुलिस ने यह एक्शन लिया है.

पूर्णिमा वर्मा की गिरफ्तारी के बाद से छिंदवाड़ा जिले में प्रशासन अलर्ट है. नवभारत टाइम्स के मुताबिक पुलिस ने जांच के बाद पूर्णिमा वर्मा को सार्वजनिक शांति भंग करने और विवादित पोस्टर लगाने के आरोप में हिरासत में ले लिया. छिंदवाड़ा जिले के एसपी का कहना है कि 'कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर कोई व्यक्ति कानून हाथ में लेगा, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी'

गुलाबी गैंग का विरोध

वहीं पूर्णिमा वर्मा की गिरफ्तारी को लेकर गुलाबी गैंग ने विरोध शुरू कर दिया है. रविवार की दोपहर तक गुलाबी गैंग की सैकड़ों महिलाएं कोतवाली पहुंच गईं, उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और पूर्णिमा की रिहाई की मांग की. हालांकि पुलिस ने समझाइश देकर भीड़ को शांत किया और स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा. फिलहाल इस मामले को देखते हुए छिंदवाड़ा जिले में प्रशासन अलर्ट पर बना हुआ है, क्योंकि गुलाबी गैंग अवैध शराब के मुद्दे और पूर्णिमा वर्मा की गिरफ्तारी के बाद एक्टिव दिख रहा है.

