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छिंदवाड़ा में गुल हुई जिला अस्पताल की बत्ती, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हुआ मरीजों का इलाज, मेंटेनेंस के दावों पर सवाल

Chhindwara News: छिंदवाड़ा में बिजली विभाग के मॉनसून-पूर्व मेंटेनेंस के दावे बेनकाब हो गए हैं. तेज हवाओं के कारण जिला अस्पताल में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिसके चलते डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को मोबाइल की लाइट की रोशनी में मरीजों का इलाज करना पड़ा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jun 03, 2026, 07:06 AM IST
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छिंदवाड़ा में गुल हुई जिला अस्पताल की बत्ती, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हुआ मरीजों का इलाज, मेंटेनेंस के दावों पर सवाल

Chhindwara News:  मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से एक बेहद गंभीर तस्वीर सामने आई है, जो सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच के भारी अंतर को साफ तौर पर उजागर करती है. मॉनसून शुरू होने से पहले बिजली विभाग लगातार लाइन की मरम्मत, ट्रांसफ़ॉर्मर के रखरखाव और अन्य बिजली उपकरणों के निरीक्षण के बहाने घंटों तक बिजली कटौती कर रहा था. विभाग का दावा था कि इस रखरखाव के काम से मॉनसून के मौसम में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी. लेकिन तेज हवा के पहले ही झोंके ने इन दावों की पूरी तरह से हवा निकाल दी, क्योंकि जिला अस्पताल के आस-पास के इलाके में बिजली की आपूर्ति अचानक ठप हो गई.

अंधेरे में डूब गया पूरा अस्पताल
इस बिजली संकट का सबसे संवेदनशील और गंभीर असर जिला अस्पताल की आपातकालीन और क्रिटिकल केयर सेवाओं पर देखने को मिला. जैसे ही बिजली गुल हुई पूरा अस्पताल परिसर अंधेरे में डूब गया, जिससे कुछ समय के लिए मरीजों और उनके तीमारदारों के बीच अफरा-तफरी और घबराहट का माहौल बन गया. हैरानी की बात यह थी कि अस्पताल में लगा बैकअप इन्वर्टर सिस्टम भी तुरंत चालू नहीं हो पाया.

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मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हुआ मरीजों का इलाज
अस्पताल के कर्मचारियों को अंधेरे में मरीजों का इलाज करते हुए देखा गया. कुछ समय तक अस्पताल परिसर के भीतर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. सबसे बड़ी बात ये है कि बिजली गुल होने के बाद अस्पताल का इन्वर्टर सिस्टम तुरंत चालू नहीं हो पाया. नतीजतन डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को मोबाइल की फ्लैशलाइट और सीमित रोशनी की मदद से काम करते हुए देखा गया. इस मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन और अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रबंधन ने इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

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