छिंदवाड़ा में दूधी बांध का विरोध: 107 गांवों के ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे, प्रोजेक्ट पर रोक की मांग

एमपी से दूसरी खबर

इस बीच, रतलाम जिले के रावटी इलाके में खेत में बनी एक झोपड़ी से लाखों रुपये की अवैध शराब जब्त करने का मामला सामने आया है. गुप्त सूचना मिलने पर रावटी पुलिस ने खेत में छापा मारा और झोपड़ी के अंदर अवैध रूप से जमा की गई बीयर और देसी शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया. पुलिस ने शराब जब्त कर ली है, जिसकी कुल कीमत लगभग ₹1.24 लाख आंकी गई है. बताया जा रहा है कि जिस खेत में शराब मिली, वह सरवन भूरिया का है. पुलिस की छापेमारी के बाद से सरवन भूरिया फरार है और उसकी तलाश की जा रही है. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि किसके कहने पर वहां इतनी बड़ी मात्रा में शराब जमा की गई थी.