Add Zee Business As A Preferred Source
App

छिंदवाड़ा में दूधी बांध का विरोध: 107 गांवों के ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे, प्रोजेक्ट पर रोक की मांग

Chhindwara News: छिंदवाड़ा जिले के तामिया में दूधी नदी पर प्रस्तावित बांध के खिलाफ 107 गांवों के लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है. उन्होंने बांध का निर्माण तुरंत रोकने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है.

Written ByANKIT WAIKEREdited ByRanjana Kahar
Published: Oct 08, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Oct 08, 2026, 09:30 AM IST
छिंदवाड़ा में दूधी बांध का विरोध: 107 गांवों के ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे, प्रोजेक्ट पर रोक की मांग

About the Author

ANKIT WAIKER

ANKIT WAIKER

Reporter

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MP वाइल्डलाइफ के लिए ऐतिहासिक दिन: CM मोहन ने नौरादेही टाइगर रिजर्व में छोड़े 2 चीते
2
3
4
5