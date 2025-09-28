Advertisement
पूरे देश से अलग है छिंदवाड़ा के इस गांव का दशहरा, रावण दहन नहीं बल्कि होती है पूजा

Chhindwara News: छिंदवाड़ा जिले के जमुनिया गांव में दशहरे पर रावण का दहन नहीं बल्कि उसकी पूजा की जाती है. बीते 20 वर्षों से यहां रावण की प्रतिमा स्थापित कर नवरात्रि के 10 दिनों तक विधिवत पूजा की जाती है और दशहरे पर विसर्जन किया जाता है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 28, 2025, 01:47 PM IST
Ajab Gajab News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले के जमुनिया गांव में दशहरा एक अनोखी और अनूठी परंपरा के साथ मनाया जाता है. जहां पूरे देश में बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया जाता है, वहीं इस गांव का आदिवासी समुदाय रावण का दहन नहीं करता बल्कि उसकी प्रतिमा स्थापित करता है और दस दिनों तक विधि-विधान से उसकी पूजा करता है. दशहरे के दिन प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है.

दरअसल, जमुनिया गांव में दशहरा उत्सव के दौरान एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है. जहां पूरे देश में रावण दहन होता है, वहीं इस गांव का आदिवासी समुदाय रावण दहन नहीं करता बल्कि उसकी पूजा और स्थापना करता है. पिछले दो दशकों से यहां रावण की मूर्ति स्थापित कर विधि-विधान से उसकी पूजा की जाती है. नवरात्रि के पूरे दस दिनों तक इस मूर्ति की पूजा की जाती है और दशहरे के दिन मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है. यह परंपरा इसे और भी अनोखा बनाती है.

क्यों होती है रावण की पूजा 
ग्रामीणों ने बताया कि रावण को सिर्फ़ एक पौराणिक पात्र नहीं बल्कि प्रकृति रक्षक के रूप में देखा जाता है. रावण पंचतत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश का उपासक था. आदिवासी समाज की मूल मान्यताएं भी प्रकृति पूजा पर आधारित हैं. रावण को राक्षस संस्कृति और प्रकृति संरक्षण का प्रतीक माना जाता है. पहले यह पूजा घर तक ही सीमित थी, लेकिन अब इसे सार्वजनिक रूप से किया जाने लगा है. इसके पीछे उद्देश्य रावण दहन का विरोध करना और समाज में रावण के प्रति सम्मान जगाना है. ग्रामीण प्रशासन से रावण दहन की प्रथा पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि जमुनिया गांव में पिछले 20 सालों से रावण दहन नहीं किया गया है और वे चाहते हैं कि अन्य समुदाय भी इस परंपरा को समझें और उसका सम्मान करें. (रिपोर्ट- रूपेश कुमार)

