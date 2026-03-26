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Chhindwara Accident News: छिंदवाड़ा सड़क हादसे में 10 की मौत, 20 घायल, सीएम ने भी जताया दुख

MP News: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक भीषण सड़क हादसे की घटना सामने आई है जिसमें 10 लोगों की मौत हुई है और 20 लोग घायल बताए जा रहे है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Mar 26, 2026, 10:12 PM IST
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Chhindwara Road Accident
Chhindwara Road Accident

chhindwara accident News:मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक  एक भीषण सड़क हादसे की घटना सामने आई है जिसमें 10 लोगों की मौत हुई है. हादसे की वजह बस और ट्रक से जोरदार टक्कर बताई जा रही है जो इतनी जोरदार थी कि बस पलट गई और मौके पर चीख-पुकार मच गई.

छिंदवाड़ा में सड़क दुर्घटना
छिंदवाड़ा में बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें 10 लोगों की जान मौके पर चली गई है. हादसे की वजह बस की ट्रक से जोरदार भिड़ंत बताई जा रही है. घटना सेमरिया हनुमान मंदिर, मोहखेड़ के पास हुई है जहां बस पलटने से चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई है. 

10 लोगों की गई जान
मौके पर मौजूद छिंदवाड़ा एसपी ने बताया कि हादसे में 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें 6 पुरुष, 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है. वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है. घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है वही आशंका जताई जा रही है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है. वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस हादसे पर दुख जताया है. 

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राहत-बचाव कार्य शुरू
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद है और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. 20 से ज्यादा एंबुलेंस मौके पर पहुंची हैं जो घायलों को अस्पताल ले जा रही हैं.इस हादसे के बाद से सड़क पर 4-5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया. वहीं जो बस हादसे का शिकार हुई है वो भंडारकुंड करेर की बताई जा रही है. हादसे की सामने आई तस्वीरें दर्दनाक हैं. कई शव यूं ही रास्ते पर बिखरे हुए हैं वहीं महिलाएं और बच्चे अपनों की तलाश में रो रहे हैं.रास्ते पर कांच के टुकड़े भिखरे पड़े हैं.रिपोर्ट: रूपेश कुमार,छिंदवाड़ा

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