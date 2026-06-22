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Chhindwara News: छिंदवाड़ा-बैतूल नेशनल हाईवे पर सामने से आ रहे एक ट्रक और पिकअप गाड़ी की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार मजदूर दूर जा गिरे. सावरी पुलिस चौकी के प्रभारी मुकेश द्विवेदी के अनुसार इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. जबकि 25 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से कई की हालत गंभीर है. पिकअप गाड़ी में बड़ी संख्या में मजदूर सवार थे.
स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस की एक टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचीं. 108 एम्बुलेंस सेवा की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. इसके लिए छह एम्बुलेंस लगाई गई थीं. प्रशासन ने अभी तक मरने वालों और घायलों की आधिकारिक संख्या की पुष्टि नहीं की है. स्थानीय लोगों ने भी अपनी गाड़ियों से घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की. पुलिस दुर्घटना के कारण की जांच कर रही है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि तेज रफ्तार और आमने-सामने की टक्कर इसके लिए जिम्मेदार थी. अपडेट जारी है...