Add Zee Business As A Preferred Source
App

छिंदवाड़ा में फिल्मी स्टाइन में तस्करों का पीछा, 300 किलो गांजे के साथ 7 लोग गिरफ्तार, कई राज्यों में फैला था नेटवर्क

छिंदवाड़ा पुलिस ने 40 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद अंतरराज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस और साइबर सेल के संयुक्त अभियान में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और ₹64 लाख कीमत का 320.8 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया.

Written ByANKIT WAIKEREdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 26, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:48 PM IST
छिंदवाड़ा में फिल्मी स्टाइन में तस्करों का पीछा, 300 किलो गांजे के साथ 7 लोग गिरफ्तार, कई राज्यों में फैला था नेटवर्क

About the Author

ANKIT WAIKER

ANKIT WAIKER

Reporter

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
महाकाल मंदिर में कावड़ियों का हंगामा! सुरक्षाकर्मियों से मारपीट; बैरिकेडिंग तोड़ी
2
3
4
5