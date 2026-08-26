छिंदवाड़ा में फिल्मी स्टाइन में तस्करों का पीछा, 300 किलो गांजे के साथ 7 लोग गिरफ्तार, कई राज्यों में फैला था नेटवर्क

छिंदवाड़ा में फिल्मी स्टाइन में तस्करों का पीछा

छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि, पुलिस को तस्करों के आने की सूचना मिली थी. इसके बाद नरसिंहपुर-नागपुर हाईवे पर सिंगोड़ी में पेंच नदी के पास नाकेबंदी की गई. पुलिस को देखकर आरोपी भागने की कोशिश करने लगे. पुलिस टीम ने लगभग 40 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद उन्हें रोक लिया. पीछा करने के दौरान आरोपियों ने अपनी टाटा सफारी गाड़ी उस कंटेनर ट्रक से टकरा दी जिसे पुलिस ने सड़क रोकने के लिए खड़ा किया था. इसके बाद पुलिस ने उन सभी को पकड़ लिया.