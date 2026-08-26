छिंदवाड़ा में फिल्मी स्टाइन में तस्करों का पीछा, 300 किलो गांजे के साथ 7 लोग गिरफ्तार, कई राज्यों में फैला था नेटवर्क

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मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. कुंडीपुरा पुलिस स्टेशन, अमरवाड़ा पुलिस और साइबर सेल के संयुक्त ऑपरेशन में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया. मंगलवार रात आरोपियों के पास से 320.8 किलोग्राम गांजा, एक पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस, आठ मोबाइल फोन और ₹24,090 नकद बरामद किए गए. पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किए गए अशोक लीलैंड कंटेनर और टाटा सफारी गाड़ी को भी जब्त कर लिया. जब्त किए गए गांजे की कीमत लगभग ₹64 लाख आंकी गई है.
छिंदवाड़ा में फिल्मी स्टाइन में तस्करों का पीछा
छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि, पुलिस को तस्करों के आने की सूचना मिली थी. इसके बाद नरसिंहपुर-नागपुर हाईवे पर सिंगोड़ी में पेंच नदी के पास नाकेबंदी की गई. पुलिस को देखकर आरोपी भागने की कोशिश करने लगे. पुलिस टीम ने लगभग 40 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद उन्हें रोक लिया. पीछा करने के दौरान आरोपियों ने अपनी टाटा सफारी गाड़ी उस कंटेनर ट्रक से टकरा दी जिसे पुलिस ने सड़क रोकने के लिए खड़ा किया था. इसके बाद पुलिस ने उन सभी को पकड़ लिया.
कई राज्यों में फैला था नेटवर्क
पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि गांजा ओडिशा के बलांगीर जिले से लाया गया था. इसे रायपुर, नागपुर, मुलताई, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर होते हुए झांसी के रास्ते संतकबीर नगर ले जाया जा रहा था. पुलिस के मुताबिक, यह खेप संतकबीर नगर के रहने वाले सदनलाल चौरसिया के कहने पर मंगवाई गई थी.
पुलिस ने दर्ज किया मामला
टाटा सफारी की जांच करने पर पुलिस को उसके कांच पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का पार्किंग पास वाला एक स्टिकर मिला. पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी और कथित नेटवर्क ऑपरेटर उत्तर प्रदेश के संतकबीर नगर का रहने वाला सदानलाल चौरसिया फरार है और उसकी तलाश जारी है. अमरवाड़ा पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 8 और 20 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला (क्राइम नंबर 580/26) दर्ज किया है.
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