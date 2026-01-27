Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhछिंदवाड़ा

चलती पैसेंजर ट्रेन से अलग हुए 3 डिब्बे, इंजन छोड़ पीछे छूटे कोच; यात्रियों में मची अफरा-तफरी

MP News: छिंदवाड़ा में आज बड़ा ट्रेन हादसा होते-होते बच गया. चलती पैसेंजर ट्रेन से 3 डिब्बे अलग हो गए.गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई है सभी यात्री सुरक्षित हैं.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 27, 2026, 07:25 PM IST
chhindwara news
Betul News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आज बड़ा ट्रेन हादसा होते-होते बच गया. चलती पैसेंजर ट्रेन से 3 डिब्बे अलग हो गए. गनीमत रही कि ट्रेन की रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं थी. अगर ट्रेन हाई स्पीड से पटरी पर दौड़ रही होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. इस घटना में किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं. 

छिंदवाड़ा में टला बड़ा ट्रेन हादसा
सिवनी–बैतूल स्पेशल पैसेंजर ट्रेन बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गई. ये ट्रेन छिंदवाड़ा जंक्शन से होकर गुजरती है. आज भी ये ट्रेन 8 बजे अपने निर्धारित समय पर छिंदवाड़ा स्टेशन से बैतूल के लिए रवाना हुई  थी लेकिन स्टेशन से निकलने के कुछ ही देर बाद यात्रिओं को तेज धमाके की आवाज सुनाई दी. 
धमाके की आवाज सुनते ही यात्रियों  में अफरा-तफरी मच गई. धमाके के साथ यात्रियों से भरे ट्रेन के तीन डिब्बे इंजन से अलग हो गए थे. गनीमत रही कि ट्रेन की रफ्तार धीमी थी जिससे बड़ा हादसा टल गया. 

कैसे अलग हुए डिब्बे
बहुत हैरानी की बात है कि चलती ट्रेन से डिब्बे अलग हो जाए. प्राथमिक जांच में कपलिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है. हालांकि ये तकनीकी खराबी क्यों और कैसे हुई इसकी जांच अभी जारी है. घटना की सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारी अलर्ट हो गए और तुरंत सुधार कार्य शुरू किया. अलग हुए डिब्बे को दोबारा से इंजन से जोड़ा गया. सुरक्षा जांच पूरी होने पर करीब एक घंटे बाद ट्रेन अपने गंतव्य के लिए दोबारा से रवाना हुई

यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन
इस घटना ने यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे की व्यवस्था और रखरखाव को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं. यात्रियों का कहना था कि जरा भी रफ्तार तेज होती तो बड़ा हादसा होने की संभावना थी. हालांकि इस घटना पर रेलवे प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. डिब्बों का अलग होना एक तकनीकी खराबी थी जिसपर नजर रखी जा रही है. फिलहाल रेलवे इस मामले की डिटेल जांच कर रही है ताकी भविष्य में ऐसी घटना न हो. रिपोर्ट: रूपेश कुमार, बैतूल

