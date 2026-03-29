जंगल के राजा से दुश्मनी पड़ी भारी, बाघ को जहर देने वाले 6 लोग पहुंचे जेल; छिंदवाड़ा में मचा हड़कंप

Satpura Tiger Reserve News: छिंदवाड़ा में एक किसान ने अपने बैल की मौत का बदला लेने के लिए हैरान कर देने वाला कदम उठाया है. जहां सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक बाघ को मार दिया है. जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. दरअसल, यह मामला सामान्य नहीं लगा, लेकिन जैसे-जैसे जांच की गई, वैसे इसकी सच्चाई भी सामने उजागर हुई. उसके बाद गांव समेत पूरे इलाके में हडकंप मचा हुआ है. वहीं इस मामले में वन विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह बाघ रेडियो कॉलर से ट्रैक हो रहा था, लेकिन अचानक उसकी मूवमेंट रुक गई. इसके बाद वन विभाग और टाइगर रिजर्व की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. डॉग स्क्वॉड की मदद से सांगाखेड़ा परिक्षेत्र के छातिआम बीट इलाके में जांच की गई. वहां कुछ दूरी पर जमीन खोदने पर बाघ का शव मिला, जिसे दबाकर छिपाने की कोशिश की गई थी. यह नजारा देखकर टीम के अधिकारी भी हैरान रह गए.

जांच में सामने आई सच्चाई

जब वन विभाग की तरफ से जांच की गई तो सामने आया कि कुछ दिन पहले बाघ ने एक किसान के बैल का शिकार किया था. इसी बात से गुस्साए किसान ने बदला लेने की ठान ली. उसने मरे हुए बैल के मांस में जहरीला पदार्थ, जैसे यूरिया, मिला दिया. जब बाघ दोबारा उसी शिकार को खाने लौटा, तो जहरीला मांस खाते ही उसकी मौत हो गई. यह पूरी घटना के बाद गांव के लोग भी सन्न रह गए.

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मामला छिपाने की कोशिश

इस मामले को छिपाने के लिए आरोपी किसान ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाघ को जंगल में ही दफना दिया, ताकि किसी को भनक न लग सके. लेकिन वन विभाग की सतर्कता से पूरा मामला सामने आ गया. इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. सभी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है. वहीं अधिकारियों का कहना है कि जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल

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