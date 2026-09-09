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छिंदवाड़ा में भगवा झंडा हटाने पर बवाल: हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, निगम कमिश्नर ने खुद लगाया झंडा

Chhindwara News: छिंदवाड़ा के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने एक खंभे से नगर निगम के कर्मचारियों ने भगवा झंडा हटा दिया था. जमीन पर पड़ा झंडा देखकर हिंदू संगठनों के सदस्य मौके पर पहुंचे और विरोध-प्रदर्शन किया, जिसके बाद नगर निगम कमिश्नर ने खुद वह झंडा वापस लगा दिया.

Written ByANKIT WAIKEREdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 09, 2026, 06:47 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 06:47 AM IST
छिंदवाड़ा में भगवा झंडा हटाने पर बवाल: हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, निगम कमिश्नर ने खुद लगाया झंडा

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