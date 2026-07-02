पत्नी का ताना- तुम्हारे जैसे 1000 पति रख सकती हूं; MP हाईकोर्ट ने माना 'गंभीर उकसावा', उम्रकैद की सजा घटाकर 7 साल की

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हत्या और वैवाहिक विवाद के एक मामले में बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कानून के दायरे में 'गंभीर और अचानक उकसावे' पर सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने अपनी पत्नी की हत्या के दोषी एक व्यक्ति की उम्रकैद की सजा को घटाकर 7 साल के कड़े कारावास में बदल दिया है. जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनेंद्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने माना कि विवाद के दौरान पत्नी का यह कहना कि 'वह उसके जैसे हजार पति रख सकती है'किसी भी पति के आत्म-सम्मान और गरिमा पर हमला है, जो किसी भी इंसान का आत्म-नियंत्रण खोने के लिए पर्याप्त उकसावा है. कोर्ट ने मामले की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी की दोषसिद्धि को हत्या (IPC 302) के बजाय गैर-इरादतन हत्या (IPC 304 Part-II) में बदल दिया है.
डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए वैवाहिक रिश्तों और आपसी बातचीत की मर्यादा पर गंभीर टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि किसी भी पत्नी का इस तरह की बातें कहना सीधे तौर पर पति के वजूद और उसकी अहमियत को पूरी तरह नकारने जैसा है. इसका सीधा अर्थ यह निकाला जाता है कि एक इंसान और एक पति के रूप में समाज या उस रिश्ते में उसकी कोई वैल्यू नहीं है. कोर्ट ने माना कि कानूनी तौर पर इस तरह की भाषा को 'अचानक और गंभीर उकसावा' माना जा सकता है, जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के आत्म-नियंत्रण को पूरी तरह से खोने के लिए उत्तरदायी है.
सात महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या
यह पूरा मामला जुलाई 2021 का है, जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से सामने आया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक पारिवारिक विवाद के दौरान आरोपी पति और उसकी सात महीने की गर्भवती पत्नी के बीच तीखी बहस हो गई थी. बहस इतनी बढ़ गई कि पत्नी के ताने से आक्रोशित होकर पति ने पास पड़े एक पत्थर से उस पर हमला कर दिया. मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्यों के मुताबिक, मृतका के शरीर पर कई गंभीर चोटें आई थीं, जिसमें पसलियों और सीने की हड्डी टूटना शामिल था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई.
अब हाई कोर्ट ने क्यों घटाई सजा?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, निचली अदालत ने शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कम कर 7 साल कर दिया है. हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा को कम करने के पीछे कई महत्वपूर्ण तकनीकी और व्यावहारिक तर्कों को आधार बनाया. अदालत ने पाया कि यह हमला पहले से तय या सुनियोजित नहीं था आरोपी ने गुस्से में आकर उसी वक्त मौके पर पड़े एक पत्थर का इस्तेमाल किया था. इसके साथ ही आरोपी ने अपराध छिपाने की कोशिश नहीं की. वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी पति ने खुद ही मृतका के परिजनों और स्थानीय पुलिस को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी थी. उसने मौके से भागने या सबूतों को नष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया.
इसके साथ ही कई हथियारों का बार-बार इस्तेमाल नहीं हुआ. फॉरेंसिक जांच में केवल एक ही पत्थर जब्त हुआ था. कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि आरोपी ने कई पत्थरों से बार-बार वार किया हो. नदी के किनारे मौजूद नुकीले पत्थरों के कारण भी कुछ चोटें आने की संभावना से इनकार नहीं किया गया.
IPC 302 से बदलकर धारा 304 पार्ट-II में हुआ केस
तमाम परिस्थितियों और 'गंभीर उकसावे' के पहलू को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने माना कि यह मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) या धारा 304 पार्ट-I के तहत नहीं आता. इसलिए, कोर्ट ने आरोपी की दोषसिद्धि को संशोधित करते हुए इसे धारा 304 पार्ट-II (गैर-इरादतन हत्या) के अंतर्गत माना. अदालत ने आरोपी को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी.