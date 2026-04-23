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अचानक कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगी महिला, लोगों को काटने के लिए दौड़ी, हालत गंभीर

Chhindwara News: छिंदवाड़ा के तामिया क्षेत्र में एक महिला में रेबीज के गंभीर लक्षण दिखाई दिए हैं. एक आवारा कुत्ते के काटने के तीन महीने बाद उसके परिवार ने अस्पताल में डॉक्टरी इलाज करवाने के बजाय झाड़-फूंक का सहारा लिया, जिसके कारण उसकी हालत और बिगड़ गई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 23, 2026, 01:38 PM IST
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अचानक कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगी महिला, लोगों को काटने के लिए दौड़ी, हालत गंभीर

Chhindwara News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया क्षेत्र के अतरिया इलाके में स्थित टिपाखेड़ा गांव से रेबीज का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां तीन महीने पहले एक आवारा कुत्ते ने एक महिला को काट लिया था. लेकिन समय पर और उचित चिकित्सा उपचार न मिलने के कारण अब उसकी हालत गंभीर हो गई है. बताया जा रहा है कि महिला का व्यवहार अब कुत्तों जैसा हो गया है, और वह लोगों पर झपटकर उन्हें काटने की कोशिश कर रही है.

कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगी महिला
महिला के दामाद पूरन उइके ने बताया कि जनवरी 2026 में उनकी सास जगवती को एक कुत्ते ने काट लिया था. उस समय अस्पताल में मेडिकल इलाज करवाने के बजाय परिवार ने गांव के अंदर ही पारंपरिक आस्था-आधारित इलाज के तरीकों को चुना. शुरुआती दिनों में महिला बिल्कुल सामान्य रहीं. लेकिन कुछ समय बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी. उनमें अजीब लक्षण दिखाई देने लगे. उन्हें पानी से बहुत डर लगने लगा और वे पानी से दूर भागने लगीं. इसके अलावा उनका व्यवहार भी कुत्ते जैसा होने लगा.

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एमपा में भीषण लू का प्रकोप, पढ़ें बड़ी खबरें

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महिला की हालत गंभीर
हालात तब गंभीर हो गए जब उसने पास मौजूद लोगों पर झपट्टा मारना और उन्हें काटने की कोशिश करना शुरू कर दिया. उसके परिवार वाले उसे तुरंत तामिया के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जिला अस्पताल में तैनात डॉ.दिनेश पालस ने बताया कि महिला का इलाज चल रहा है और उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है.

कुत्ते के काटने पर तुरंत लगवाएं टीका
डॉ. दिनेश पालस ने कहा कि कुत्ते के काटने के मामलों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए. समय पर एंटी-रेबीज इंजेक्शन और उचित इलाज बेहद जरूरी हैं. लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. कुत्ते के काटने के तुरंत बाद घाव को साफ पानी और साबुन से धोना चाहिए, और बिना किसी देरी के नजदीकी अस्पताल जाकर टीका लगवाना चाहिए.

 रिपोर्ट- अंकित वाइकर

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