झीरम घाटी नक्सली हमला: NIA की जांच पर CM बघेल ने उठाए सवाल, पूछा-किसे बचा रहे हो...

रायपुर: छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित झीरम घाटी नक्सली हमला एक बार फिर सुर्खियों में आया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने NIA की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. सीएम बघेल ने ट्वीट कर लिखा है कि NIA इस मामले में जांच नहीं कर रहा है और ना ही उन्हें जांच करने दे रहा है. NIA किसे बचा रहा है.

NIA is neither investigating Jheeram massacre case nor it is allowing us to investigate.

Whom are they protecting??

My interview in The Hindu.https://t.co/2F3XmVm4JV

