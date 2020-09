रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी के निधन पर शिवराज ने जताया दुख, मोदी बोले-वो अद्भुत कार्यकर्ता थे

भोपाल: मोदी सरकार में रेल राज्‍य मंत्री सुरेश अंगाड़ी का कोरोना की वजह से निधन हो गया. उनका AIIMS में इलाज चल रहा था. करीब रात साढ़े 8 बजे उनका निधन हुआ. वह कर्नाटक से ताल्‍लुक रखते थे. वह बेलगावी सीट से लोकसभा सदस्‍य थे. उन्‍होंने 11 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना ट्विटर पर साझा की थी. पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में वह रेल राज्यमंत्री बनाए गए थे. सुरेश आंगड़ी 65 वर्ष के थे. उनका निधन बुधवार रात 8:30 बजे हुआ.

सीएम शिवराज ने उनके निधन पर दुख जताया है. उन्होंने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है. सीएम शिवराज ने लिखा, 'सुरेश अंगाड़ी के निधन की खबर सुनकर बहुत पीड़ा हुई. इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं. बीजेपी परिवार और सरकार के लिए असहनीय नुकसान है. ऊं शांति.

I am deeply anguished to learn about the passing away of MoS for Railways Shri #SureshAngadi.

My sincerest condolences to his family in this tragic time.

This is an unbearable loss for @BJP4India family and Government.

।। ॐ शांति ।।

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) September 23, 2020