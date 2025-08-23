रिश्तेदार ही बना दरिंदा! 4 दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग से किया गैंगरेप, वीडियो भी बनाया
MP Crime News

रिश्तेदार ही बना दरिंदा! 4 दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग से किया गैंगरेप, वीडियो भी बनाया

Datia News: दतिया में 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ चार लोगों ने गैंगरेप किया और घटना का वीडियो भी बनाया. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल आगे की जांच जारी है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 23, 2025, 02:08 PM IST
रिश्तेदार ही बना दरिंदा! 4 दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग से किया गैंगरेप, वीडियो भी बनाया

MP Crime News: मध्य प्रदेश के दतिया जिले में 16 साल की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि छात्रा कपड़े खरीदने दतिया आई थी, जहां उसके एक रिश्तेदार ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर उसे जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया. इस दौरान आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो भी बनाया और धमकी दी कि अगर उसने शिकायत की तो वे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे. छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

यह भी पढ़ें: MP Crime-ऐसी औलाद से भगवान बचाए! घर बेचना चाहता था कलयुगी बेटा, बाप ने किया इंकार तो कर दिया कांड

 

दतिया में 16 साल की छात्रा से गैंगरेप
दरअसल, दतिया में एक 16 वर्षीय छात्रा ने शुक्रवार रात सिविल लाइंस थाने में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है. जिसके बाद यह मामला सामने आया. नाबालिग द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, 5 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं, उन्होंने वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी. पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

यह भी पढ़ें: लोन की रकम बनी खून की कीमत, किराएदार ने मकान मालकिन की हत्या की, बेटी पर भी किया हमला

 

वीडियो वायरल करने की दी धमकी
पुलिस के मुताबिक छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह शुक्रवार सुबह कपड़े खरीदने दतिया गई थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात उसकी मौसी की ननद के बेटे और उसके दोस्त से हुई. दोनों उसे स्कूटी पर बैठाकर उड़नू की टोरिया क्षेत्र के जंगल में ले गए. छात्रा के मुताबिक जंगल में पहले से ही तीन युवक मौजूद थे. तीनों ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद अन्य दो ने भी उसे डरा धमकाकर घिनौना काम किया. पीड़िता ने बताया कि इस दौरान युवकों में से एक ने वीडियो बना लिया. बाद में आरोपियों ने धमकी दी कि उसने शिकायत की तो वे वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर देंगे.  घटना के बाद पीड़ित छात्रा अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया. छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है. (सोर्स- दैनिक भास्कर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

