रिश्तेदार ही बना दरिंदा! 4 दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग से किया गैंगरेप, वीडियो भी बनाया

MP Crime News: मध्य प्रदेश के दतिया जिले में 16 साल की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि छात्रा कपड़े खरीदने दतिया आई थी, जहां उसके एक रिश्तेदार ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर उसे जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया. इस दौरान आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो भी बनाया और धमकी दी कि अगर उसने शिकायत की तो वे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे. छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

दतिया में 16 साल की छात्रा से गैंगरेप

दरअसल, दतिया में एक 16 वर्षीय छात्रा ने शुक्रवार रात सिविल लाइंस थाने में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है. जिसके बाद यह मामला सामने आया. नाबालिग द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, 5 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं, उन्होंने वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी. पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

वीडियो वायरल करने की दी धमकी

पुलिस के मुताबिक छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह शुक्रवार सुबह कपड़े खरीदने दतिया गई थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात उसकी मौसी की ननद के बेटे और उसके दोस्त से हुई. दोनों उसे स्कूटी पर बैठाकर उड़नू की टोरिया क्षेत्र के जंगल में ले गए. छात्रा के मुताबिक जंगल में पहले से ही तीन युवक मौजूद थे. तीनों ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद अन्य दो ने भी उसे डरा धमकाकर घिनौना काम किया. पीड़िता ने बताया कि इस दौरान युवकों में से एक ने वीडियो बना लिया. बाद में आरोपियों ने धमकी दी कि उसने शिकायत की तो वे वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर देंगे. घटना के बाद पीड़ित छात्रा अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया. छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है. (सोर्स- दैनिक भास्कर)

