भोपाल में पुलिस ने 3 किन्नरों को क्यों किया गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला

Bhopal Kinnar Arrested: रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी ने संयुक्त रूप से तत्काल कार्रवाई करते हुए भोपाल से 3 किन्नरों को गिरफ्तार किया है, जिन पर मध्य प्रदेश से गुजरने वाली अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस पर पथराव करने का आरोप है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Nov 11, 2025, 12:17 PM IST
Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 किन्नरों को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि तीनों किन्नरों पर मध्य प्रदेश से गुजरने वाली अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस पर पथराव करने का आरोप है. जानकारी के अनुसार, गाड़ी संख्या 19489 अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस के सामान्य कोच में बीते दिनों कुछ किन्नरों ने यात्रियों से जबरन पैसे वसूले थे और अशांति फैलाने के साथ-साथ गाड़ी पर पथराव करने की घटना को अंजाम दिया था.

RPF-GRP ने की कार्रवाई

इस घटना को लेकर रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी ने संयुक्त रूप से तत्काल कार्रवाई की और भोपाल के फूटा मकबरा इलाके में गली नंबर 2 में रहने वाले तीन किन्नरों रिसिका, सिम्मी और गोल्डी को गिरफ्तार किया. इन तीनों किन्नरों के खिलाफ निशातपुरा में धारा 153, 145, और 137 रेल अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया. इन तीनों आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से तीनों को 18 नवंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने का आदेश दिया गया है. इसके बाद तीनों किन्नरों को केंद्रीय कारागार भोपाल भेजा गया है.

ये भी पढ़ें- रीवा में फिल्मी स्टाइल अपहरण, बाइक रोकी, मारा-पीटा और बोलेरो में बिठाया, CCTV ने खोला बदमाशों का राज

किन्नर करें परेशान तो तुरंत करें शिकायत

सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा और सुव्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई कर रहा है. यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन या स्टेशन परिसर में किसी भी असामाजिक गतिविधि की सूचना तुरंत रेलवे हेल्पलाइन 139 या रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन 182 पर दें.

दरअसल, ट्रेनों में किन्नर द्वारा यात्रियों से जबरन वसूली की घटनाएं सामने आती रही हैं. हालांकि, कम ही यात्री इनका विरोध करते हैं, जबकि ज्यादातर यात्री किन्नरों के दबाव में आकर पैसे दे देते हैं. जो पैसेंजर ट्रेन छोटे रेलवे स्टेशन से गुजरती हैं, वहां किन्नर सहित अन्य उत्पाती लोग यात्रियों को परेशान करते हैं. यात्रियों से भीख मांगने और किन्नर बनकर अपराधी भी यात्री गाड़ियों में प्रवेश कर जाते हैं. इसके चलते वारदातों में भी इजाफा होता है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

